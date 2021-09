„Wir lieben und machen die Musik und lassen uns daher nicht von den Felsen entmutigen, die uns während der Corona-Zeit in den Weg gelegt wurden“, sagte der Dirigent des Musikvereins Oberhof, Josef Klein, in der Hauptversammlung in der Thimoshalle in Oberhof. Trotz Zoom-Unterricht und Probenunterbrechung habe der Verein ein stetiges Wachstum zu verzeichnen und leiste gerade in der Jugendarbeit Wertvolles.

Noch in diesem Jahr wird der Verein seit der Übernahme durch Klein im Jahr 2015 das 100. Jugendmusikleistungsabzeichen zählen können. Daher konnten auch einige Jungmusiker in die Reihen des Aktivorchesters aufgenommen werden. Dies waren Tina Maier, Thea Mugrauer, Georg Römer sowie Natascha Werner. Insgesamt zählt der Verein inklusive Jugendorchester und Zöglinge 56 aktive Musiker.

Einige von diesen hat die Vorsitzende des Vereins Nicole Maier für ihr besonderes Engagement ausgezeichnet. Fünf Jahre im Amt ist Dirigent Josef Klein. Für 25 Jahre Verbandszugehörigkeit wurde Edmund Arzner mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. 40 Jahre aktive Musikerin und 26 Jahre im Vorstand des Musikvereins Oberhof ist Marika Bürgin. Für beachtliche 60 Jahre wurde außerdem Karl-Otto Kaltenbacher mit der diamantenen Ehrennadel geehrt.

Zudem stand die Wahl der gesamten Vorstandes an. Die meisten Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Einen Wechsel gab es im Amt des zweiten Kassierers, da Felix Schmidle berufsbedingt pausieren wird. Harry Jehle wird dieses Amt übernehmen. Neue Jugendvertreterin ist Katrin Fühner und als Notenwartin löste Tamara Dede Rolf Schmidle ab, der dieses Amt mehrere Dekaden innehatte. Neu gewählt wurden auch die Beisitzer Julian Lauber (Aktivmitglied) und Pattric Gryzbek (Passivmitglied).

Bürgermeister Adrian Schmidle und Ortsvorsteher Roland Baumgartner waren sich einig, dass der Musikverein Oberhof eine Bereicherung für die Gemeinde Murg darstellt. Wer sich hiervon selbst überzeugen möchte, kann den Verein beim „Goldenen Oktober“ am 17. Oktober in Hänner und am 24. Oktober in Oberhof erleben.