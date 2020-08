von sk

Gertrud Honer, die Frau des langjährigen Murger Bürgermeisters Walter Honer, ist Donnerstag vergangener Woche mit 93 Jahren nach einigen Monaten schweren Leidens verstorben. Dies teilt der St. Vinzentiusverein Murg mit. Die Beerdigung fand auf dem Friedhof in Singen statt. Gertrud Honers Mann war 30 Jahre vom 1. März 1953 bis 31. August 1983 Bürgermeister in Murg. In dieser Zeit unterstützte sie ihn diskret und tatkräftig im Hintergrund. Auch nach ihrem Wegzug nach Singen blieb Familie Honer Murg verbunden. Gertrud Honer bedachte das Altenpflegeheim St. Vinzentiushaus regelmäßig an Weihnachten mit Zuwendungen und mit großzügigen Spenden. Zum Gedenken an Gertrud Honer feiert der St. Vinzentiusverein am Donnerstag, 24. September, um 19 Uhr in der St. Magnuskirche eine Hl. Messe.