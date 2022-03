von Brigitte Chymo

Städtebaulich tut sich jetzt auch in der Nachbarschaft zur Murger Mitte etwas. In der Murgtalstraße baut Südwest Invest im ehemaligen Gasthaus „Zum Murgtal“ Eigentumswohnungen und gleich anschließend an das Areal will die Gemeinde das Grundstück des sogenannten „Vetter-Schopfs“ verkaufen. Ziel ist eine Neubebauung des Geländes. Der Gemeinderat stimmte am Montag einer Vermarktung zu. Interessenten können ab dem 31. März ihre Bewerbung abgeben.

Auslöser für die Vermarktung des gemeindeeigenen Grundstücks war ein Geschäftsmann, der sich zu den Überbauungsmöglichkeiten des 677 Quadratmeter großen Vetter-Grundstücks mit einem Wohn- und Geschäftsgebäude erkundigte. Der Gemeinde kam das nicht ungelegen. „Städtebaulich ist das nicht gerade ein Hingucker“, bemerkte Bürgermeister Adrian Schmidle in der Ratssitzung zum jetzigen Zustand.

Das Grundstück soll nun in einem Bewerbungsverfahren angeboten werden, das am 31. März beginnt und bis zum 2. Juni dauert. Über die eingegangenen Bewerbungen wird der Gemeinderat entscheiden, dem sie in der Sitzung am 11. Juli vorgelegt werden. Bis spätestens 11. Oktober soll der Verkauf dann abgewickelt sein, sodass der Erlös aus dem Grundstück noch im Haushalt 2022 auf der Habenseite verbucht werden kann.

Elf bestehende Stellplätze sollen in Vorhaben integriert werden

Der Grundstückspreis liegt in diesem Bereich von Murg bei 135 Euro pro Quadratmeter. Der interessierte Käufer ist allerdings aufgefordert, ein Kaufpreisangebot abzugeben. Bedingung ist außerdem der Abbruch des „Vetter-Schopfes“. Vorgaben an die Bebauung macht die Gemeinde nicht. Zurzeit befinden sich neben dem Schopf elf Stellplätze, die an die Bewohner der gegenüberliegenden Häuser vermietet sind. Diese Stellplätze sind mit in das Bauvorhaben zu integrieren.

Der „Vetter-Schopf“ selbst wird von verschiedenen Vereinen genutzt, um Vereinsutensilien unterzustellen. Die Vereine wurden laut Verwaltung bereits informiert und gebeten, sich eine alternative Unterstellmöglichkeit zu suchen. Die Gemeinde hat nach eigenen Angaben keine Räume zur Verfügung.