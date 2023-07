Ein Kunstrasenplatz für den SV Niederhof ist seit rund zehn Jahren Thema und seiner Realisierung jetzt ein gutes Stück näher gerückt. Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am Montagabend, das Projekt Kunstrasen finanziell mit 200.000 Euro zu unterstützen. Immer vorausgesetzt, die Haushaltslage der Gemeinde lässt es zu, und die vom SV Niederhof geplante Finanzierung aus Spenden, Fördergelder, Eigenleistung und Eigenfinanzierung ist unter Dach und Fach. Klappt alles wie geplant, könnte das Projekt 2024 starten.

Erster Kunstrasenplatz in der Breitematt

Als 2014 die Gemeinde Murg beschloss, den Tennenplatz auf dem Sportplatz Murg aus eigenen Mitteln in einen Kunstrasen umzuwandeln, geriet schnell auch der Trainingsplatz Niederhof ins Visier. 2016 beschloss der Gemeinderat auch auf diesem Platz einen Kunstrasen anzulegen. Weil die Finanzen knapp wurden, geriet der Kunstrasen für Niederhof in die Warteschleife und wurde zuletzt 2018 auf weitere fünf Jahre vertagt, auf 2023 also.

Diese Datum vor Augen, plante der SV Niederhof bereits seit 2021 und stellte im März das Projekt im Gemeinderat vor. Die Im Anschluss gebildete Kommission kam zu dem Ergebnis, dass nur der Bau eines Kunstrasens auf dem Großfeld eine Sinn mache und nicht wie ursprünglich geplant auf dem Tennenplatz.

Naturrasen schafft nicht genügend Spielstunden

Zahlen und Fakten, die zu diesem Ergebnis führten, stellten Jenniffer Eckert und Christian Oeschger vom Vorstandsteam am Montagabend in der Gemeinderatssitzung vor. Mit ein Hauptgrund für Kunstrasen sind der Umfang von Spielbetrieb und Training: „Wir haben derzeit einen Bedarf von 2.029 Stunden. Tendenz steigend“, verwies Oeschger auf den Zustrom an Kindern. Bei einem Kunstrasen mit der Obergrenze von 2.500 Stunden im Jahr, wäre da noch Luft nach oben. Nicht aber beim Naturrasen, der nur 600 Stunden im Jahr verträgt.

Kunstrasen nur in Anschaffung teurer

Oeschger meinte weiter: „Ab 1.600 Stunden Auslastung pro Jahr fällt die Bilanz zugunsten eines Kunstrasens aus“, zitierte er aus der Studie der Forschungsgruppe Ökobilanzierung aus Zürich. Ein weiteres Plus seien unter anderem die Unterhaltskosten, auch wenn die Anschaffung zunächst teurer sei, erinnerte Oescher an den Wasserbedarf und das Mähen eines Naturrasens.

Verein will 200.000 Euro von Gemeinde

Die Finanzierungsplanung geht aktuell von Kosten über 820.000 Euro für einen Kunstrasen aus, finanziert über Spenden, Eigenleistung, Eigenfinanzen, Förderungen und einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe über rund 200.000 Euro. Diese Summe war im Ratsgremium dann auch nicht unumstritten, selbst wenn keiner der Gemeinderäte die Notwendigkeit einer Sanierung des über 50 Jahre alten Platzes in Abrede stellte.

Die Finanzierung 200.000 Euro Spenden, 150.000 Euro Eigenleistung, 42.100 Euro Eigenfinanzierung, 120.000 Euro Sportstättenförderung, 107.000 Euro Vorsteuer, 200.000 Euro Unterstützung durch die Gemeinde Murg. Zusätzliche 10.000 Euro Förderung sind zugesagt. Die Spendenaktion „Gemeinsam mehr erreichen“ ist vergangene Woche angelaufen, 7.000 Euro sind bereits eingegangen. www.sv-niederhof.comKunstrasen ist auch Wertschöpfung für Gemeinde

Der Hännemer Ortsvorsteher Dieter Muck (FW) befand: „Dieser Zuschuss ist einfach zu viel im Vergleich zu dem, was andere Vereine erhalten.“ Amtskollege Roland Baumgartner (FW), Ortsvorsteher in Oberhof, hielt den Zuschuss wiederum für gerechtfertigt: „Der SV macht auch sehr viel.“ Baumgartner plädierte aber für einen gedeckelten Festbetrag als Zuschuss. „Der Platz bleibt nach Fertigstellung im Eigentum der Gemeinde. Das ist eine Wertschöpfung mit 75 Prozent Fremdfinanzierung“, hielt Rat Georg Kirschbaum (SPD) nach einer ausgiebigen Kosten-Nutzen-Analyse fest.

SV Niederhof brauch Planungssicherheit

Weil Spenden und Fördergelder mit im Spiel sind, wollten die Räte Stefan Ganser (FW) und Gabriele Döbele-Kreutz (CDU) erst verifizierbare Zahlen auf dem Tisch sehen. Rat Klaus Bossert (Grüne) merkte zudem an : „Ich halte einen zweiten Kunstrasenplatz in einer Gemeinde mit 7.000 Einwohnern für überzogen.“ Die Räte Edith Becker und Timo Strasser (beide FW) wiederum meinten: „Es brauch jetzt einen Betrag, der Verein brauch Planungssicherheit.“

Zuschuss der Gemeinde wird auf zwei Jahre verteilt

Das Gremium folgte schließlich mehrheitlich dem Vorschlag von Ortsvorsteher Roland Baumgartner (FW), die Summe von 200.000 Euro auf die Jahre 2024 und 2025 zu verteilen. Bedingungen sind: Die Haushaltslage lässt es zu, die Fördergelder und Spenden fließen. Die Förderantrag an das Regierungspräsidium ist laut Rechnungsamtsleiterin Nicole Kammerer bis Ende des Jahres zu stellen, mit einem Bescheid könne bis Mai/Juni 2024 gerechnet werden. Weil die Fördermittel dringend gebraucht werden, ging der Appell an den Verein, auf keinen Fall vor Beginn der Zusagen aller Förderungen mit konkreten Arbeiten am Platz zu begingen.