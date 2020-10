Wie Frank Mike Mutter, einer der Vorsitzenden des SV Blau-Weiß Murg bei der Hauptversammlung, die am Freitag stattfand, in seinem Rechenschaftsbericht erklärte, hatte der Vorstand trotz Corona, alle Hände voll zu tun. Während die erste Mannschaft in der Kreisliga A den zweiten Platz erreichte und nur wegen Corona den Aufstieg in die Bezirksliga verpasste, war die zweite Mannschaft froh, in der Kreisliga B zu verbleiben. Nachdem der Vertrag mit dem Trainer der ersten Mannschaft, Swen Oertel, ausgelaufen ist, wurden Giuseppe Stabile und Fabio Ferrari neu verpflichtet. Mit ihnen hofft man in der neuen Saison den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Mutter bedauerte, dass der weitere Vorsitzende Christian Kaiser aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand ausgeschieden ist.

Die Berichte der Trainer der Aktivmannschaften, der Jugendabteilung, der AH-Abteilung und der Tischtennisabteilung bewiesen, dass der SV Blau-Weiß Murg voll aktiv ist und eine Stütze für die Gemeinde Murg bleibt. Neben den sportlichen Aufgaben, konnte der Verein einen Rasenroboter in Betrieb nehmen, der reibungslos läuft, wenn alle aufpassen und nichts auf dem Rasen liegen lassen. Neben der Instandhaltung des Clubheimes, wurde der Küchenanbau und die neue Bandenwerbung installiert, und zusammen mit dem SV Niederhof die neue LED-Flutlichtanlage für den Kunstrasenplatz in Betrieb genommen. Seit dem 30. Juni hat Carmelo Manicalco mit seiner Familie das Clubheim gepachtet, nachdem der Pachtvertrag mit Gaby Lo Presti ausgelaufen war. Mutter dankte Gaby Lo Presti für ihre gute Arbeit und hofft, dass die Vereinsmitglieder „Carmelo“ ebenso unterstützen. Nachdem der Kassierer Matthias Langer seinen Kassenbericht vorgelegt hatte, bescheinigten ihm die beiden Kassenprüfer, Christian Albiez und Sven Rüdiger eine einwandfreie Kassenführung.

Murg Viel Fußball und ein Jubiläumsfoto: Familientag des SV Blau-Weiss Murg kommt an Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeisterstellvertreter Georg Kirschbaum nahm die Entlastung des Vorstandes und die Wahlen vor. Zum Kassierer wurde Matthias Langer wieder gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden: die beiden Kassenprüfer Christian Albiez und Sven Rüdiger, der Jugendleiter Nils Delpho, sein Stellvertreter Giovanni Mangano, Jugendleiter der Tischtennisabteilung Hannes Lauber und dessen Beisitzer Raphael Imhof.

Bei der Hauptversammlung des SV Blau-Weiss Murg, die am Freitag stattfand, wurden langjährige Mitglieder geehrt (von links): Bernd Ludwig (50 Jahre passiv), Oskar Glatt und Wolfgang Kopf (20 Jahre passiv), Klaus Langer (30 Jahre passiv) und Nils Delpho (zehn Jahre aktiv). Bild: Reinhard Herbrig | Bild: Reinhard Herbrig

Präsident Armin Brutsche ehrte elf verdiente Mitgliedern: Für 50 Jahre passiv: Bernd Ludwig, Wilfried Schneevogt, Albert Stumböck, Adolf Sperka und Eberhard Flum. Für 30 Jahre: Klaus Langer und Harald Keller. Für 20 Jahre: Oskar Glatt, Wolfgang Kopf und Benjamin Schwarz. Für 10 Jahre aktiv: Nils Delpho. Außerdem dankte er dem Vorstand und dem Trainerstab für die gute Arbeit. Besonders lobte er die Jugendarbeit, die Nils Delpho geleistet hat.

Murg Nils Delpho bleibt weiterhin Jugendleiter beim SV Blau-Weiß Murg Das könnte Sie auch interessieren