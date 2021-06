Sowohl der Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden Horst Arzner, als auch die Abteilungsberichte der elf Abteilungen des Radsportvereins RSV Niederhof hatten nur einen Tenor: Die Aktivitäten im Vereinsjahr 2020 fielen zu 80 Prozent aus. Trotzdem blickten die etwa 30 Mitglieder, die sich zur Mitgliederversammlung im „Florianstüble“ versammelt haben, mit Zuversicht in die Zukunft.

Der Verein Der Radsportverein „Eintracht“ Niederhof (RSV) wurde im 27. Mai 1923 von 36 Radsportfreunden gegründet. Heute hat er 285 Mitglieder und bietet Aktivitäten in elf Abteilungen an. Vorsitzender ist Horst Arzner, Niederhof. Telefon 07763/92 92 26, per E-Mail (horst.arzner@rsv-niederhof.de), im Internet (www.rsv-niederhof.de).

So freute sich der Vorsitzende, dass der RSV Niederhof 285 Mitglieder zählt, dem Verein weiterhin die Stange halten. Es fanden fünf Vorstands- und drei Abteilungsleiter-Sitzungen statt. Das Fazit der elf Abteilungsberichte brachte Horst Arzner mit den Worten auf den Punkt: „Das Jahr 2020 war sehr schwierig. Es wurde von langen Pausen geprägt. Es war ein Spagat zwischen Angst und Respekt, wobei jetzt jede Gruppe motiviert in den Herbst 2021 blickt und hofft wieder in den normalen Rhythmus zu gelangen.“

Die Jubilare 10 Jahre Aktivmitglied: Hans Schwander, Elke Krüger-Lohr, Florian Gunnar, Hermann Jehle Heinz Ohrem und Tobias Eichmann. 20 Jahre Aktivmitglied: Lisa Maier, Daria Möller, Vanessa Wolf, Julia Wolf, Miriam Oeschger und Julia Zumkeller-Heitz. 30 Jahre Aktivmitglied: Martina Gerteis, Ida Klingler und Jaqueline Wolf. 30 Jahre Fördermitglied: Wilfried Folgmann, Horst Küpper, Brigitta Schäuble, Adrian Schmidle und Evelyn Steinberg. 40 Jahre Fördermitglied: Manuela Hoffmann und Peter Rotzinger. 60 Jahre Fördermitglied: Hans-Jürgen Jehle und Heinz Vogt. Ehrenmitglied: Thomas Wiesler.

Da wie bereits bekannt die Rothaus-Murgtal-Trophy Corona bedingt auch 2021 ausfällt, hofft Arzner, dass der Weihnachtsmarkt am 27. November und die Beteiligung am Matt-Fahrradmarkt, für den noch kein Termin feststeht, stattfinden wird. Leider können die Sporthallen erst nach den Sommerferien benutzt werden. Sie bleiben vom 31. Juli bis 12. September geschlossen.

Das Stadtradeln, das vom Klimaschutzbeauftragten Bernd Philipp organisiert wird und vom 3. Juli bis 23. Juli stattfindet, wird durch ein Team des RSV Niederhof vertreten sein. Der Kassenbericht, den Mike Woland vorlegte, schloss mit einem Minus ab, der zum einen auf fehlende Einnahmen wegen Corona, als auch auf die zusätzlichen Kosten für die Renovierung des Vereinsheims zurückzuführen ist.

Einstimmige Wiederwahl

Die zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt: Vorsitzender bleibt Horst Arzner, stellvertretende Kassiererin Tina Schwarz, Schriftführerin Alexandra Schmidle und Passivbeisitzer bleibt Sascha Wiesler. Da sich für das Amt des dritten Vorsitzenden niemand bereit erklärte, bleibt dieses vorerst unbesetzt.

Bei der Mitgliederversammlung des Radsportverein Niederhof wurden in den Vorstand wiedergewählt (von links): stellvertretende Kassiererin Tina Schwarz, Vorsitzender Horst Arzner und Schriftführerin Alexandra Schmidle. (Sascha Wiesler, der zum Passivbeisitzer wieder gewählt wurde, fehlte entschuldigt). | Bild: Reinhard Herbrig

Neben den fünf anwesenden Jubilaren wurden sechs Aktivmitglieder für 10 Jahre, sechs für 20 Jahre und drei für 30 Jahre geehrt. Fünf Fördermitglieder wurden für 30 Jahre, zwei für 40 Jahre und zwei für 60 Jahre geehrt. Zum Ehrenmitglied wurde wegen seines Engagements Thomas Wiesler geehrt.