von Brigitte Chymo

Der Ortschaftsrat Oberhof hat sich damit befasst, welche Investitionen für die kommenden Haushaltsberatungen der Gemeinde Murg angemeldet werden. Lange zu überlegen war nicht, denn von den Wünschen für 2021 war nichts realisiert worden. Ortsvorsteher Roland Baumgartner zeigte dafür Verständnis. 2019 sei das Bürgerhaus in Oberhof realisiert worden, so Baumgartner. Aber: „2022 sollte das wieder etwas anders aussehen.“

Punkt eins

Punkt eins und dringlichster Wunsch ist die Fassade auf der Westseite der Ortsverwaltung. Dort funktioniert die Wärmedämmung nicht, also ist ein Ersatz nötig. Zudem wünschen sich die Ortschaftsräte neue Balkongeländer bei den Mietwohnungen im ersten Stock der Ortsverwaltung. Angelika Eckert (CDU-Fraktion) regte an, dann auch den Aspekt „erneuerbare Energien zu berücksichtigen“, zum Beispiel mit Photovoltaik auf dem Geländer.

Punkt zwei

Punkt zwei betrifft den schon lange gewünschten Gehweg zwischen der Bäckerei Huber und der Einmündung Haustraße. Allerdings habe dieser nach Ansicht der Ortschaftsräte nur einen Sinn, wenn in diesem Bereich gleichzeitig ein Zebrastreifen auf der Landstraße entsteht. „Ohne ist das nur eine halbe Sache und umgekehrt genauso“, sagte der Ortsvorsteher. Ausschlaggebend ist die kommende Verkehrsschau im Herbst, bei der das Thema Zebrastreifen beratschlagt wird.

Punkt drei

Punkt drei zielt auf den Bebauungsplan Bettenen. Eine Bebauung steht zwar nicht unmittelbar bevor, trotzdem gilt es, Vorsorge zu treffen. Ortsvorsteher Roland Baumgartner wird im Murger Rathaus anregen, wann immer machbar, in diesem Bereich Grundstücke von den verschiedenen Privateigentümern zu erwerben.

Punkt vier

Punkt vier schließlich soll all jenen Erleichterung bringen, die am Grillplatz Thimos mal auf das stille Örtchen müssen. Bis jetzt bleibt nur der Gang ins Grüne, in Zukunft soll es eine Toilette geben. Eine Dixie-Toilette ist nicht erwünscht, deshalb schaut sich der Ortschaftsrat nach Alternativen um.