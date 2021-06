von Brigitte Chymo

Nach einer ersten Einarbeitungszeit geht der neue Klimaschutzmanager der Gemeinde Murg nun ganz konkret Projekte an. Frank Philipps will das Energiemanagement der Gemeinde Murg zertifizieren lassen, eine CO 2 -Bilanzierung anstoßen, die Energiekarawane weiterziehen lassen und lädt ein, vom 3. bis 23. Juli beim Stadtradeln mitzumachen.

„Der Klimawandel schreitet voran, das Karussell dreht sich immer schneller“, so Klimaschutzmanager Frank Philipps in seinem Sachstandsbericht Klimaschutz in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Und auch in Zeiten von Corona macht der Klimawandel keine Pause. In Europa sei 2020 das wärmste Jahr seit 1881 gewesen, und der CO2-Gehalt der Atmosphäre sei weiter gestiegen, erläuterte Philipps anhand von Statistiken und verwies auf die geplante Gesetzesänderung zum Klimaschutzgesetz in Deutschland. Diese sieht vor die Zielvorgabe für CO 2 -Reduzierung für 2030 um zehn Prozentpunkte auf mindestens 65 Prozent anzuheben.

Auch für die Gemeinde Murg gibt es eine entsprechende Zielvorgabe. 2012 war festgeschrieben worden, die CO 2 -Emissionen bis zum Jahr 2050 um 85 Prozent zu reduzieren. Zum aktuellen Stand der Dinge kann allerdings niemand etwas sagen. Philipps regt daher an, eine Zwischenbilanz zu erstellen und Zwischenziele zu setzen: „Dann können wir sehen, wo wir heute stehen.“

Das Feld „Energiemanagemant“ ist laut Philipps dank seines Vorgängers Maximilian Rüttinger sehr gut bestellt und nach einer gewissen Einarbeitungszeit in dieses Thema, plant Philipps bis Ende des Jahres einen Energie- und Klimaschutzbericht vorzulegen. Noch diesen Monat soll das Energiemanagement der Gemeinde Murg in Zusammenarbeit mit Energieagentur Südwest nach „Kom.EMS“ zertifiziert werden. Darunter zu verstehen ist die Zertifizierung der detaillierten Darstellung der Prozessschritte zum Aufbau und zur Verstetigung des Energiemanagements. Auch die Energieberatung der Bürger im Rahmen der Energiekarawane wird wieder Fahrt aufnehmen, nachdem Corona dieses Projekt gestoppt hatte.

Mit gutem Beispiel voran gehen die Murger Gemeinderäte beim Stadtradeln, an dem die Gemeinde auf die Initiative des Klimaschutzmanagers hin vom 3. bis 23. Juli teilnimmt. Noch während der Sitzung gründete sich ein Team. Dabei geht es nicht nur im Klimaschutz, sondern auch die Gesundheit: „Laut WHO sterben weltweit jährlich eine Million Menschen an Bewegungsmangel“, informierte Philipps.

Weitere Anregungen kamen von den Gemeinderäten. Sonja Sarmann (Grüne) wünschte sich mal wieder eine Informationsveranstaltung für die Bürger, und Herbert Steinmeier (SPD) warf die Frage auf: „Wie schützen wir uns als Gemeinde vor dem Klimawandel?“ Als Beispiel nannte der Rat unter anderem die Trinkwasserversorgung.