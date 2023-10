Murg – „Es ist schön, dass Ihr alle da seid“, begrüßte Sonja Sarmann, die Vorsitzende von Murg im Wandel, die mehr als 80 interessierten Bürger sowie Renata Vogt mit ihren Büchern zum Thema Umweltschutz im Schmiedledick-Saal. Ortsvorsteher Dieter Muck erklärte, dass dieser Abend die Anstrengungen der Gemeinde Murg, den Klimawandel durch drei Veranstaltungen (am 2. und 30. November sowie am 18. Januar) zu bremsen, unterstützen.

Zum Thema „Klimaschutz – natürlich denken und einfach machen“ hatte Sonja Sarmann von Murg im Wandel, die Murger Bürger zum Zukunftsgespräch eingeladen, um hierzu die Ausführungen vom Referenten, Gärtnermeister Joachim Schlageter, zu hören.

Der 60-jährige Gärtnermeister Joachim Schlageter stützte seine Ausführungen auf beinahe 100 Bilder, die bewiesen, dass der Klimawandel, den wir heute beklagen nicht natürlich, sondern menschengemacht sei. Eine seiner Hauptthesen, kurz zusammengefasst ist, dass man der Natur nicht ins Handwerk pfuschen, sondern sie machen lassen sollte. Die Wechselwirkung von Vegetation und Boden, das ist die Klimamaschine schlechthin.

Er begann damit, dass er die CO ² -Gase als Hauptursache des menschengemachten Klimawandels erklärte und in diesem Zusammenhang auch den Treibhauseffekt erläuterte, der für höhere Temperaturen auf der Erde sorgt. Doch was machen wir dagegen? Mit Solar- und Windparks sowie Elektroautos werden Klima-Gas-Verursacher durch saubere, regenerative Energien ausgetauscht, erklärte Schlageter anhand entsprechender Bilder. Ein E-Auto sei besser als ein Benzin-Auto, aber allemal viel besser sei kein Auto. Verzicht, wo es geht, sei das Zauberwort des Klimaschutzes, meinte der Referent.

Anhand einer Folie, die ein Uhrwerk darstellte, an der Kunststoffrädchen angebaut sind, zeigte Schlageter eindrucksvoll, wie der Mensch mit der Natur umgeht. Statt das perfekte Uhrwerk in Ruhe zu lassen, meint er, müsse der Mensch sein eigenes Ding machen, indem er seine groben Kunststoff-Zahnräder einfach oben drauf setzt, als ob es unabhängig von der Basis, der Natur, funktionieren würde.

Mit viel Applaus dankten die über 80 Zuhörer im Schmiedledick-Saal Gärtnermeister Joachim Schlageter für sein aufrüttelnden Ausführungen, die zum Schluss zu anregenden Diskussionen führten, wobei sich der eine oder andere mit Name und Adresse für die Aktivitäten von Murg in Wandel interessierte, um selbst an den monatlichen Treffen, die an jedem 1. Donnerstag um 20 Uhr im Kult (ehemaliges Schulhaus) statt finden, teilzunehmen.