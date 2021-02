von Brigitte Chymo

Erst kurze Zeit in Betrieb und bereits geehrt: Der Kindergarten „In der Mühle“ wurde von der Erzdiözese Freiburg als erster Kindergarten für seine Bemühungen um Nachhaltigkeit und bewusstes Konsumverhalten ausgezeichnet. Die Auszeichnung erfolgte im Rahmen der Initiative fair.nah.logisch der Erzdiözese.

In einem neuen Kindergarten ist alles neu. „Das trifft auf uns nicht zu“, so Julia Lüthi, Leiterin des Kindergartens „In der Mühle“ und verweist auf die Devise des Kindergartens: „Aus Alt mach neu.“ Lüthi erklärt: „Wir leben in einer Überfluss- und deshalb auch Wegwerfgesellschaft. Wir zeigen den Kindern, wie das anders gehen kann.“ So wurden alte Tische gekürzt, lackiert und zu einer Theaterbühne im Rollenspielbereich des Kindergartens zusammengeschraubt.

Murg Lob für Fünf-Millionen-Euro-Projekt: Kindertagesstätte „In der Mühle“ offiziell eröffnet Das könnte Sie auch interessieren

Auch Funktionstische mit integrierten Wannen entstanden auf diese Art und Weise. Die Wannen können zum Beispiel mit Erde oder auch Schnee befüllt werden. So wie erst jüngst, als die Kinder das eisige Weiß erforschen und testen konnten.

Murg Neue Aufgaben warten: Pfarrer Martin Rathgeber offiziell in neues Amt eingeführt Das könnte Sie auch interessieren

Für das Frühjahr stehen im Garten schon Hochbeete für die Kinder. Entstanden aus alten Bänken und Brettern. Zur Vorbereitung befassen sich die Kinder schon jetzt mit dem Thema Kompost. „So erfahren wir die Natur, begreifen diese und schützen sie aktive“, sagt Lüthi: „Bereits im vorherigen Kindergarten St. Hildegard, aus dem 38 Kinder hierher umgezogen sind, wurde ein Kompost bewirtschaftet. Spannend war die Kinder beim Umschichten die Tierwelt zu erleben.“

Die Initiative Fair.nah.logisch ist eine 2016 gegründete Initiative der Erzdiözese Freiburg. Sie setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung Gottes und die Rechte aller Menschen ein. Die Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen der Erzdiözese sind aufgefordert, ihren Einkauf nach regionalen, fairen und ökologischen Kriterien zu orientieren. Es steht auch eine ökö-faire Einkaufsplattform zur Verfügung. Ziel ist, 80 Prozent der Kirchengemeinden und Einrichtungen für die Initiative zu gewinnen. www.fair-nah-logisch.de

Viele andere Beispiele aus der Praxis ließen sich aufführen: „Wir arbeiten hier nach dem Drei-Säulen Modell der Nachhaltigkeit. Ökologisch-Ökonomisch-Sozial“, so Lüthi. Es gäbe viele Möglichkeiten, das Thema auch bereits in der Kita zu thematisieren und bereits die Kleinsten zu sensibilisieren: „Gemeinsam mit den Kindern entscheiden wir, was wichtig ist.“

Kreis Waldshut KIZ Tiengen: Neue Impftermine ab Freitag, 12. Februar 2021 Das könnte Sie auch interessieren

Wichtig ist dem Team, bewusste Kaufentscheidungen zu treffen. „Recycelbares Toiletten- und Kopierpapier war unser Beginn. Eine Kooperation mit dem Weltlädeli in Murg erweiterte unsere Produktpalette des Fairen Handels mit Tee, Kaffee, Schokolade, Gewürzen, Zucker und Salz. Einkaufen in der Region kann viele Vorteile haben. Wir sparen und dadurch Porto und Fahrtkosten und unterstützen gleichzeitig unsere regionalen Unternehmen“, sagt Lüthi.

Beispiel für Nachhaltigkeit: Die Theaterbühne für die Kinder ist aus alten Tischen. | Bild: Kindergarten In der Mühle

Die Kindergartenleiterin betont, dass es nicht um Moral oder den erhobenen Zeigefinger ginge, sondern darum, sein Verhalten bewusster zu gestalten, um die Natur und die Umwelt, das Wunder der Schöpfung zu bewahren.