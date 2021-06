Ab 1. Juli können Fahrgäste wieder das Angebot des Murger Bürgerbusses nutzen, der den Nahverkehr in Murg und Ortsteilen verbessert. Das kostenlose Angebot, das seit 2014 gut angenommen wird, musste aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Risiko für die Fahrer im März 2020 vorübergehend eingestellt werden. Nun kann der Fahrbetrieb mit entsprechenden Schutzmaßnahmen wie der im öffentlichen Verkehr geltenden Maskenpflicht sowie der vorsorglichen Nichtbesetzung des Beifahrersitzes wiederaufgenommen werden.

Allerdings gilt vorerst ein reduzierter Fahrplan, samstags wird noch nicht gefahren. Auch muss die letzte Fahrt bisweilen auf 22.35 Uhr vom Murger Bahnhof ab stattfinden. Monika Duttlinger, eine Fahrerin des Bürgerbusses, erläutert, dass dies hauptsächlich daran liege, dass Fahrerinnen und Fahrer gesucht und benötigt werden. Derzeit bestehe das Team aus 25 Personen, wovon 18 aktiv im Einsatz sind. Während der Corona-Pause hatte die Vereinigung fünf Abgänge zu beklagen, die teilweise mit Corona und damit verbundenen gesundheitlichen Gründen und teilweise aus anderen Ursachen wie Wegzug zu tun hatten. Da zwei Drittel der Busfahrer im gefährdeten Alter sind, wäre es wünschenswert, auch jüngere Fahrer anwerben zu können.

Zur eigenen Sicherheit und der Sicherheit der Fahrgäste erwerben die ehrenamtlichen Fahrer des Siebensitzers einen Personenbeförderungsschein. Bei regelmäßigen Treffen der Arbeitsgruppe werden die Fahrten und dabei aufgetretene Auffälligkeiten besprochen. „Das Anliegen unserer Vereinigung ist es, den Individualverkehr und damit auch den CO 2 -Ausstoß zu reduzieren. Wir möchten das Angebot der örtlichen Buslinien gerade in den Abendstunden ergänzen und es ermöglichen, innerhalb der Gemeinde auch mal ohne Auto unterwegs sein zu können“, erklärt Monika Duttlinger das Anliegen, das dem Bürgerbus, der übrigens ein Elektroauto ist, zugrunde liegt.

Der Bürgerbus Der Murger Bürgerbus wird von der Arbeitsgruppe Mobilität betrieben und soll den Nahverkehr in Murg verbessern. Der neue Fahrplan ist im Internet (https://murgimwandel.de/Fahrplan-Buergerbus.pdf) einzusehen. Es werden derzeit ehrenamtliche Fahrer und Fahrerinnen gesucht, die das Team verstärken sollen. Bei Interesse kann man sich per E-Mail (info@murgimwandel.de) oder telefonisch (07763/35 16) an Monika Duttlinger wenden.

Dass dieser Wunsch aufgeht, zeigt die Statistik: So nutzen zwischen 180 und 220 Personen das Angebot des Bürgerbusses in der Woche und es können pro Tag durchschnittlich 20 Fahrgäste verzeichnet werden. Besonders zur Fasnacht und im Hochsommer wird der Transportservice verstärkt genutzt. Der ab Juli wieder startende Fahrbetrieb soll zunächst bis September Gültigkeit haben. Je nach Entwicklungen innerhalb der Corona-Pandemie und des Fahrerteams könnte das Angebot ab dann sogar weiter ausgebaut werden. „Die AG Mobilität und alle Fahrer und Fahrerinnen freuen sich, im Juli wieder ihre Fahrgäste begrüßen zu dürfen“, sagt Monika Duttlinger.