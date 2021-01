von Josef Klein

Die Geschichte des Hännemer Glöcklibaums, über die diese Tageszeitung am 25. November 2020 berichtete, hat jetzt eine Fortsetzung gefunden, wie Josef Klein, der Dirigent des Musikvereins Oberhof schreibt. Das Schmuckstück von 1870, das der Großherzog Friedrich I. von Baden den Hotzenwäldern großzügig geschenkt hatte, war in die Jahre gekommen. Nun wurde es sachkundig restauriert, schreibt Klein in einer Pressemitteilung.

150 Jahre gehen an einem immer wieder ausgeführten Musikinstrument nicht spurlos vorüber. So war vom ehemaligen Charme des Glöcklibaums, in der Musikersprache auch „Türkischer Hut“ genannt, nur noch wenig übrig geblieben. Deshalb hatte die Vorsitzende des Musikvereins Oberhof, Nicole Maier, die Idee, dass man ihn im 150. Jahr der Schenkung restaurieren sollte.

So sah das Instrument vor der Überholung aus. | Bild: Josef Klein/Musikverein Oberhof

Gesagt – getan. Sie suchte Sponsoren, die sie auch fand, denn Kenner schätzen den ideellen Wert des heute nur noch selten zur Schau getragenen Instruments. Mit dem Musikatelier in Tiengen fand man einen sachverständigen Restaurator. Nicole Maier und ihr Vater Erwin Huber machten den Spendenanfang und fanden auf Anhieb einige Mitstreiter: Petra und Alexandra Schlachter, Melanie Frommherz, Ruth und Helmut Jehlin, Ralf Strittmatter und Dieter Muck.

Der restaurierte Hännemer Glöcklibaum strahlt jetzt in den badischen Farben. | Bild: Josef Klein/Musikverein Oberhof

Im Dezember 2020 schließlich kehrte der Glöcklibaum an seinen angestammten Platz in der Vitrine im Eingangsbereich des Schmiedledicksaales zurück. Dort kann er künftig bei öffentlichen Veranstaltungen wie eh und je bestaunt werden.