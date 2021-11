von Brigitte Chymo

Die Orgelkonzerte sind das musikalische Markenzeichen des Fördervereins St. Leodegar und Marzellus, aber seit Corona ist es still geworden um den Förderverein. Alle für 2020 schon geplanten Konzerte mussten abgesagt werden und auch 2021 verzichtete der Verein auf die sehr beliebte Konzertreihe. Für 2022 ist der Förderverein zuversichtlich und geht in die Planung dreier Orgelkonzerte in der barocken Pfarrkirche in Hänner. Bei den Neuwahlen wurden die amtierenden Vorstandsmitglieder weitgehend bestätigt.

Der Förderverein Der Förderverein St. Leodegar und Marzellus ging im Jahr 2015 aus dem ehemaligen Orgelbauförderverein hervor. Vereinszweck ist der bauliche und künstlerische Erhalt der Hännemer Pfarrkirche und der Kapelle in Oberhof. Vorsitzende des Fördervereins ist Angelika Voigt, stellvertretende Vorsitzende ist Beatrix Zecchinato.

So wählte die Mitgliederversammlung im Pfarrsaal in Hänner die Vorsitzende Angelika Voigt für weitere zwei Jahre an die Spitze des Vereins. Schriftführer bleibt Willi Moosmann, um die Finanzen kümmert sich Nathalie Kritzer-Rock. Beisitzer sind Gerhard Goering und Heinz-Jörg Küspert. Neu im Amt ist lediglich die stellvertretende Vorsitzende Beatrix Zecchinato als Nachfolge von Beatrix Moosmann, die im letzten Jahr verstarb. „Corona hat uns ausgebremst“, fasste Vorsitzende Angelika Voigt die Aktivitäten der letzten beiden Jahre in einem Satz zusammen.

Die drei Konzerttermine standen, alles war organisiert. Kirchenmusiker Stephan Kreutz, Organisator der Orgelkonzerte, will für 2022 nun jene Organisten nach Hänner einladen, die bereits für 2020 engagiert waren. Kreutz hofft auf Orgelkonzerte im April/Mai, Juni/Juli und im Oktober und vor allem darauf, dass es keine großen Beschränkungen durch Corona gäbe. Denn da die Konzerte auf Spendenbasis stattfinden, sind volle Besucherreihen besonders wichtig.

Ein weiteres Projekt des Fördervereins betrifft die Marienstatue in der Pfarrkirche. Der Restaurator der Pfarrkirche wurde beauftragt eine Kostenschätzung über eine neue Rose in Händen der Heiligen Maria aufzustellen. Schon jetzt hat der Förderverein ein großes Jubiläum im Blick. 2025 feiert die Pfarrkirche St. Leodegar und Marzellus ihr 250-Jähriges Jubiläum.