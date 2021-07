von Brigitte Chymo

Interessierte Bürger hatten nach langer Coronapause am gestrigen Sonntag zum ersten Mal die Gelegenheit, einen Blick in das sanierte Zechenwihler Hotzenhaus zu werfen. Die Besucher zeigten sich beeindruckt und begeistert, und es gab jede Menge Lob für die Macher, den Förderverein Zechenwihler Hotzenhaus.

Viele Bürger nutzten am Tag der offenen Tür im Zechenwihler Hotzenhaus die Gelegenheit, einen Blick in das historische Gebäude zu werfen. Bild: Brigitte Chymo | Bild: Brigitte Chymo

Es war ein langer Weg von 2006 und den ersten Arbeiten zum Erhalt des weit über 200 Jahre alten, denkmalgeschützten Hauses bis in die Gegenwart und einem nun hellen und freundlichen Ökonomieteil, in dessen besonderem Ambiente künftig private Feiern, aber auch kulturelle Veranstaltungen stattfinden sollen.

Zechenwihler Hotzenhaus Das Zechenwihler Hotzenhaus stammt aus dem Jahr 1748 und steht unter Denkmalschutz (Schutzkategorie wie das Freiburger Münster). Der Verein zur Förderung des Zechenwihler Hotzenhauses wurde 2006 gegründet. Der Gemeinde Murg erwarb das Haus 2012. Die Kosten der Sanierung des Ökonomieteils belaufen sich auf 1,25 Millionen Euro. Rund 730.000 Euro fließen aus öffentlichen Mitteln, die Gemeinde steuert 100.000 Euro bei. Die Restsumme bringt der Verein auf. Vorsitzender des Fördervereins ist Georg Kirschbaum, sein Stellvertreter ist Wolfgang Köster. Weitere Informationen gibt es im Internet unter

www.zechenwihler-hotzenhaus.de

Ein Weg, der viele Weggefährten brauchte: „Es ist unser gemeinsamer Erfolg“, dankte daher Georg Kirschbaum, Vorsitzender des Fördervereins Zechenwihler Hotzenhaus, schon am Samstag, all jenen Helfern, Gönnern, Unterstützern und Spendern, die den Erfolg mittrugen und zum Apéro geladen waren.

Bereits am Samstag stießen Helfer, Gönner, Unterstützer und Spender auf das Gemeinschaftswerk Zechenwihler Hotzenhaus an. Von rechts die beiden Vorsitzenden Georg Kirschbaum und Wolfgang Köster. | Bild: Brigitte Chymo

Unter ihnen auch Vertreter der hiesigen Geldinstitute und Energieversorger und Landrat Martin Kistler: „Ein Kompliment an den Verein, mit welch Unerschütterlichkeit Sie an dieses Projekt geglaubt haben“, erinnerte Kistler an die Vielzahl von Hürden, angefangen von den Finanzen bis hin zur Statik, die über die Jahre zu nehmen waren. Kistler betonte auch, wie wichtig es in der globalen Welt sein, auf der Suche nach Orientierung feste Verwurzelung zu geben und zitierte sinngemäß nach Cicero: „Um Zukunft zu gestalten, muss man wissen, woher man kommt.“

Planungen dauerten mehrere Jahre

Vor allem an der Statik war lange getüftelt worden. Die Planungen dauerten Jahre, aber 2017 konnte dann ein Konzept präsentiert werden, das laut des Vorsitzenden „wegweisend“ in Baden-Württemberg ist: Ein Innenskelett aus Stahl trägt und stützt das Zechenwihler Hotzenhaus nun. Der eigentliche Umbau, dessen Gesamtkosten sich auf 1,25 Millionen Euro belaufen, startete 2019 und ist mittlerweile so gut wie abgeschlossen.

Für interessierte Besucher gab es Führungen durch das Zechenwihler Hotzenhaus. | Bild: Brigitte Chymo

Der Ökonomieteil vor und nach der Sanierung, das sorgte bei den Besuchern für Staunen. Zum einen, weil die frühere, dunkle und verstaubte Scheune nicht wiederzuerkennen war, zum anderen über die gelungene Mischung aus Vergangenheit und Moderne. Während am Vormittag der Besucherstrom noch verhalten war, zog es am frühen Nachmittag kräftig an, und nahtlos zogen sich die Führungen durch das historische Gebäude.

Zum ersten Mal seit Corona öffnete das Zechenwihler Hotzenhaus wieder seine Pforten. | Bild: Brigitte Chymo

Start war immer in den Wohngebäuden, weiter ging es dann schließlich in die ehemalige Scheune mit Bewirtungsbereich und einem Kaiserzimmer. Veranstaltungen bis zu 90 Personen können hier stattfinden. „Wir sind darauf angewiesen, Einnahmen zu kreieren“, erinnert der Vorsitzende daran, dass im Verein die Arbeit auch künftig nicht ausgeht. Zwei Drittel der erforderlichen Finanzmittel für die Sanierung sind zwar über Zuschüsse gedeckt, den Rest aber muss der Verein stemmen.