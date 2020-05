von sk

Ab Dienstag, 12. Mai, hat das Weltlädeli Murg nach der Corona-Pause wieder geöffnet. Dieser Schritt erfolge mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und reduzierten Öffnungszeiten, erklärte das Weltladen-Team. Das Weltlädeli hat bis auf Weiteres geöffnet dienstags 15 bis 18 Uhr, donnerstags 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 13 Uhr. Kunden, die weiter beliefert werden möchten, können sich unter Email murg@weltlaedeli.de und 07763/15 15 melden.

Zur Wiederöffnung hat das Weltlädeli für 9,90 Euro einen Mundschutz in verschiedenen Größen im Angebot. Mit jeder Mund-Nasen-Bedeckung, die sie im Weltlädeli erwerben, sorgen die Käufer indirekt dafür, dass eine weitere Mund-Nasen-Bedeckung in Nairobis Slum Korogocho kostenlos verteilt werden kann. Produziert werden die Masken aus zertifizierter Bio-Baumwolle in einem Fair Trade Betrieb in Kenia und schaffen dort lebenswichtige Einkommen in der Corona-Krise.