von Gabriele Rasenberger

„Wenn es mir gefällt, besuche ich das Konzert morgen nochmals“, sagte ein Gast am Samstagabend vor dem Konzert der New Gospel Singers im Kurhaus Bad Säckingen. Dort war schon eine halbe Stunde vor Beginn ein Großteil der Plätze belegt. Auf dem Programm standen die Höhepunkte aus dem Repertoire des 20 Jahre bestehenden Murger Chors.

Der Chor singt ein Lied aus „Sister Act“. | Bild: Gabriele Rasenberger

Schon zu Beginn war zu sehen, dass die Sänger auch mit Showeffekten arbeiten. So wurden „Hail Holy Queen“ und „I Will Follow Him“ aus „Sister Akt“ in Ordenskleidung vorgetragen. Für andere Lieder zog man sich auch kurz anders an. Der Stärke des Gesangs tat dies kein Abbruch. Die gebildeten Stimmen konnten sich gut hören lassen. Unterstützt wurden diese von Gitarre, Piano, Schlagzeug und zeitweise Trompete. Doch auch a cappella kann man sich auf die Stimmen verlassen. Die beiden deutschen Stücke „Drück die Eins“ und „Rendezvous“ zeigten dies deutlich. Beide hatten eine Botschaft, ein Ende zum Schmunzeln. Das kam gut beim Publikum an.

Solosängerin Corinna Senzel ist für das Konzert eigens aus der Pfalz angereist. | Bild: Gabriele Rasenberger

Corinna Senzel, die extra aus der Pfalz angereist war, brillierte bei „Walking On Sunshine“ mit einer hervorragenden Soulstimme. Hier sang sie alles alleine, solo. Bei anderen Stücken, in denen sie ein Solo sang, gliederte sie sich dann immer wieder in den Chor ein, es gab eine Harmonie.

Lisa Adler, Bettina Peter, Axel Völkle, Dieter Hiob, Petra Weber und Tamara Sibold sind seit der ersten Probe dabei. | Bild: Gabriele Rasenberger

Chorleiterin Anne Kütemeier interpretierte einiges selbst. Vor allem bei „Hymn“ von Barclay James Harvest, war dies gut zu merken. Die beiden Trompeten passten sehr gut dazu, waren nicht zu laut. Ebenso beeindruckend „Afrika“. Hätte man die Augen geschlossen, dann hätte man denken können, es beginne draußen wirklich zu regnen. Das Reiben der Handflächen, das Schnalzen der Finger und das Klopfen auf die Oberschenkel entfachten einen Regenguss im Kopf.

Der Chor Die New Gospel Singers wurden 2002 vom Männerchor Murg als Projektchor gegründet. Der von Anne Kütemeier seit 2006 geleitete Chor hat 46 aktive Mitglieder. Das Konzert im Kursaal wurde musikalisch begleitet von Christian Kütemeier (Konzert- und E-Gitarre), Joachim Borgmann (Piano), Jannik Kriegel (Schlagzeug) sowie Tim Saller und Franziska Schwenke (Trompete).

Schnelle und langsame Werke waren zu hören. Mit der Lautstärke der Stimme wurde gespielt, so bei „Raise A Hallelujah“. Es war ein toller Mix auch Gospels, Musicalsongs und Evergreens zu hören, mit viel Elan und Humor gesungen – und mit Bewegung, was nicht für jeden Chor machbar ist.

Die Zuhörer erhoben sich zum Schluss des Konzerts, um Applaus zu geben. Doch nicht nur der Chor bekam seinen verdienten Beifall. Als sich die Sänger bei Kütemeier für deren Leitung bedankten, gab es auch aus dem Saal Ovationen für sie. Und der zu Beginn erwähnte Besucher? Er wollte am Sonntag nochmals kommen.