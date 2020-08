„Wir starten jedenfalls voller Elan am Montag, 31. August wieder mit den Proben, vorerst in kleinen Gruppen, aber wichtig ist ja, dass es überhaupt wieder los geht“, erklärte die Vorsitzende des Harmonika-Orchesters Murg, Marita Engelmann, auf die Frage, wie das Harmonika-Orchester in Corona-Zeiten über die Runden kommt.

Das Harmonika-Orchester hat seit Mitte März weder Proben abgehalten, noch haben Auftritte irgendeiner Art stattgefunden. Der Vorstand hat sich telefonisch kurzgeschlossen.

Der Verein Das Harmonika Orchester Murg wurde inmitten des Zweiten Weltkrieges am 1. April 1941 als Handharmonika-Spielring Murg/Baden gegründet. Aktuell besitzt das Harmonika-Orchester Murg 136 Mitglieder, davon sind 15 im Aktivorchester und acht bei den Oldies aktiv. Die Vorsitzenden sind Marita Engelmann und Angelika Cornu, Telefon 07763/20976, E-Mail (info-@ho-murg.de), im Internet (www.ho-murg.de).

Die Dirigentin Ines Weber, hat die 15 Aktivmitglieder des Vereins seit März wöchentlich mit Hausaufgaben per E-Mail versorgt und so dafür gesorgt, dass alle halbwegs bei Probenlaune geblieben sind. Der Jugendausbilder Vadim Fedorov unterrichtet seit Juni die Schüler online, was auch guten Anklang findet.

Auf die Frage, welche Folgen die Corona-Pause für das Harmonika-Orchester Murg auch finanziell hat, erklärte Marita Engelmann: „Wir haben natürlich in diesem Jahr bisher keine Einnahmen erzielen können, ansonsten aber keine weiteren negativen Folgen verspürt. Wir planen jetzt, da wir ab September endlich wieder unseren Proberaum nutzen dürfen, fröhlich in die Zukunft, natürlich immer unter der Voraussetzung, dass Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht.“

Hoffnung liegt auf nächstem Jahr

Sie bedauert es, dass sie für den Herbst 2020 gar nichts planen können, da sie erst ab September wieder proben dürfen und so die Zeit zu knapp wird. Das eigentlich angedachte Konzert in der Kirche im November wird also definitiv nicht stattfinden. „Stattdessen konzentrieren wir uns jetzt auf das Frühjahr 2021. Unser Ziel ist es, im April das eigentlich für Mai 2020 angedachte und wegen Corona abgesagte Konzert unter dem Motto „Flowerpower“ nachzuholen und im Herbst 2021 soll dann das Konzert in der Kirche stattfinden. Ob das alles so ablaufen wird, wie wir sie es uns vor Corona gedacht haben, wird die Zukunft zeigen“, erklärte Marita Engelmann abschließend.