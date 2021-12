von Brigitte Chymo

Was braucht es für eine Feuerwehr zur Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben wie auch einiger freiwilliger Aufgaben? Dieser Frage auf den Grund geht der Feuerwehrbedarfsplan 2021 bis 2026 der Gemeinde Murg. Als Ergebnis hält der von einer Fachfirma erstellte Bedarfsplan fest, dass die grundsätzliche Aufstellung der Feuerwehr der Gemeinde Murg in Ordnung ist, es aber auch Defizite zu verbessern gilt. Im Fokus ist der Ausrückebereich Nord (AUB Nord), und für den Rhein braucht die Feuerwehr ein Rettungsboot. Gemeinsam präsentierten Gesamtkommandant Stefan Fräßle und sein Stellvertreter und designierter Nachfolger Markus Döbele am Montagabend im Gemeinderat den Feuerwehrbedarfsplan 2021 bis 2026, für den der Gemeinderat am Ende grünes Licht gab.

Als Grundlage für alles, bezeichnete der stellvertretende Gesamtkommandant der Gemeinde Murg, Markus Döbele, jene zehn Minuten, in denen ein erstes Löschfahrzeug der Feuerwehr nach einer Alarmierung am Einsatzort eintreffen muss. Ein zweites Löschfahrzeug muss 15 Minuten später nachkommen. Ausrückebereich Süd: In der Gemeinde Murg ist diese Vorgabe im Moment nur für Murg und Niederhof einzuhalten. Im Ausrückebereich Süd (AUB Süd), sind tagsüber wie auch in der Nacht ausreichend Feuerwehrleute vor Ort, um innerhalb zehn Minuten am Einsatzort zu sein. Tagsüber ist das im Schnitt sogar in 6,30 Minuten zu schaffen, in der Nacht in 5,30 Minuten.

In der Gemeinde Murg ist diese Vorgabe im Moment nur für Murg und Niederhof einzuhalten. Im Ausrückebereich Süd (AUB Süd), sind tagsüber wie auch in der Nacht ausreichend Feuerwehrleute vor Ort, um innerhalb zehn Minuten am Einsatzort zu sein. Tagsüber ist das im Schnitt sogar in 6,30 Minuten zu schaffen, in der Nacht in 5,30 Minuten. Ausrückebereich Nord: Anders im AUB Nord, also in Oberhof und Hänner. Nachts sei die Vorgabe nur begrenzt zu erreichen, am Tag überhaupt nicht, so Döbele. Grund sind die Personaldefizite in den Abteilungen Oberhof und Hänner. Das Problem ist seit langem bekannt, die Maßnahmen sind deshalb auch schon auf den Weg gebracht: Die beiden Abteilungen Oberhof und Hänner werden zu einer Abteilung vereint, und in Hänner wird in der Dorfmitte ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut. Noch 2022 steht die Planung auf dem Programm, der Bau ist für 2025 vorgesehen.

Warum die Murger Feuerwehr bis heute kein Rettungsboot hat? Das weiß niemand so genau. Historisch gesehen war es einfach immer so. Fakt ist aber, dass bei einem Einsatz auf dem Rhein die Nachbarfeuerwehren aus Laufenburg und Bad Säckingen länger als zehn Minuten brauchen, um mit ihrem Rettungsboot am Murger Rheinufer einzutreffen. Das Fahrzeugkonzept gemäß dem Feuerwehrbedarfsplan sieht deshalb ein sogenanntes Rettungsboot 2 (RTB 2) vor. Dabei handelt es sich um ein verstärktes Schlauchboot, das 2023 beschafft werden soll. Wo am Rheinufer eine Slipanlage, Anlegestelle beziehungsweise ein Liegeplatz für das Rettungsboot angelegt werden wird, ist offen. „Die Rheinuferzone ist geschützt“, so Bürgermeister Adrian Schmidle. Landratsamt und Naturschutz hätten das miteinander zu klären. Geplant wird in jedem Fall 2022. Problem Drehleiter: Weil es in der Gemeinde Murg 26 sogenannte drehleiterpflichtige Gebäude (Brüstungshöhe über acht Meter) gibt, gab es auch Diskussionen rund um die Beschaffung einer Drehleiter. Denn wie auch das Rettungsboot braucht die Drehleiter aus Bad Säckingen oder Laufenburg länger als zehn Minuten bis zum Einsatzort. Da die Kosten für eine Drehleiter mit 600.000 bis 700.000 Euro sehr hoch sind, entschied sich Feuerwehr für folgende Alternative: Um bis zum Eintreffen der Drehleiter aus der Nachbargemeinde im Notfall gerüstet zu sein, wird eine lange Schiebeleiter im Einsatzfahrzeug mitgeführt. Außerdem schlägt der Feuerwehrbedarfsplan vor, neue, drehleiterpflichtige Gebäude in der Gemeinde nur noch dann zu genehmigen, wenn ein zweiter Rettungsweg vorgesehen ist.

Im AUB Süd entspricht der Fahrzeugbestand aktuell dem „absoluten Minimumbestand zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben“. Zusätzlich notwendig sind ein Mannschaftstransportwagen (MTW) und ein Gerätewagen-Transport (GW-T) zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs. Das aus dem Jahr 1984 vorhandene Löschgruppenfahrzeug 8 (LF 8) soll als „Joker“ zur Ausfallreserve so lange möglich gehalten werden. Sollte es ersetzt werden müssen, dann durch ein gebrauchtes Fahrzeug. Im AUB Nord brauch es für den Fahrzeugbestand in den kommenden fünf Jahren keine Veränderungen. Verbesserungen im Feuerwehrgerätehaus Süd: Möglichst klein gehalten werden sollen die Maßnahmen, um die Atemschutzwerkstatt 2022 oder 2023 gemäß den Arbeitsschutzvorschriften zu verbessern. Für den Unterrichts- beziehungsweise Jugendraum im Obergeschoss wird ein zweiter Rettungsweg eingerichtet.