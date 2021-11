von Michael Gottstein

Viele Kinderzimmer quellen über vor Spielsachen, die irgendwann uninteressant werden. Damit sie danach nicht die Müllberge vergrößern, sondern auch anderen Kindern eine Freude bereiten, hat die Kita „In der Mühle“ vor ihrem Haupteingang eine Tausch-Box aufgestellt. Das Vorbild sind die beliebten offenen Bücherschränke, die in Bad Säckingen und anderen Kommunen aufgestellt sind.

Es war kein Zufall, dass die Tausch-Box am elften November, dem Gedenktag des heiligen Martin von Tours, eingeweiht wurde. „Wir haben den Kindern von der Mantelteilung erzählt und mit ihnen zusammen überlegt, was Teilen bedeutet“, erklärt die Leiterin Julia Lüthi. Als erste Einrichtung ihrer Art in der Erzdiözese Freiburg hat die neue Murger Kita das Projekt „fair.nah.logisch“ umgesetzt. „Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir unsere Natur und Umwelt schützen, an unsere Mitmenschen denken und ein bewusstes Konsumverhalten an den Tag legen“, sagt die Kita-Leiterin, die zusammen mit ihren Kolleginnen den Kindern auf spielerische Weise dieses komplexe Thema nahebringt. Und dazu passt die Tausch-Box ideal.

Eigentlich wollte das Team einen alten Spind kaufen, doch nachdem der Verkäufer erfahren hatte, wofür der Kleiderspind verwendet werden soll, überließ er ihn der Kita kostenlos. Die Atelierpädagogin Nicole Singler-Schnelle bemalte ihn mit kindgerechten Motiven, und so wurde daraus ein echter Hingucker, der neben dem Haupteingang steht und rund um die Uhr geöffnet ist. Er bietet Platz für gut erhaltene Kleidung, Geschirr, funktionsfähige Elektrogeräte und natürlich Spielsachen. Sollte ein Gegenstand zu groß sein, kann man von ihm auch ein Foto machen und dieses zusammen mit den Kontaktdaten an die magnetische Wand pinnen. Da ein Kindergarten nicht ohne Regeln geführt werden kann, ist auch ein Blatt mit Informationen über die korrekte Benutzung der Tausch-Box ausgehängt.

„Wir möchten verhindern, dass der Spind als Schrottablageplatz missbraucht wird“, so Julia Lüthi. Nur Spielsachen und gebrauchsfähige Gegenstände, die geeignet sind, anderen Menschen eine Freude zu bereiten, dürfen deponiert werden. Und es soll sich ein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen einstellen, daher darf die Box nur in Begleitung Erwachsener genutzt werden. Die Resonanz war jedenfalls sehr gut: „Innerhalb weniger Tage war das Sortiment schon ausgewechselt, und wir setzen damit ein Zeichen gegen die Wegwerfmentalität“, freut sich Julia Lüthi. Natürlich wird das Thema „Tauschen“ auch in den Gruppen behandelt: „Die Kinder sollen darüber nachdenken, was man braucht und was nicht, woher die Spielsachen kommen und wie sie hergestellt werden.“

Eltern unterstützen Projekt

Der Elternbeirat unterstützt das Projekt, und die Eltern kümmern sich um die Pflege der Tausch-Box. Nun bleibt zu hoffen, dass auch alle Einwohner der Gemeinde dieses Projekt angemessen zu würdigen wissen. „Wir haben uns lange überlegt, ob wir an die Öffentlichkeit gehen sollen, denn leider ist Vandalismus noch immer ein Thema in Murg“, bedauert Julia Lüthi.