Der St. Vinzentius-Verein Murg kritisiert die baden-württembergischen Landesregierung wegen deren Umgang mit den Alten- und Pflegeheimen in der Corona-Pandemie. Die Infomationspolitik und die bürokratischen Auflagen seien nicht akzeptabel, schreibt Martin Rufle, in einem am Freitag von ihm veröffentlichten Brief an Sozialminister Manfred Lucha (Grüne). Der ehemalige Gemeinderat Rufle ist stellvertretender Vorsitzender des katholischen Trägervereins des Altenpflegeheims St. Vinzentius in Murg.

Die Durchsetzung und Kontrolle aller Hygieneregeln zum Schutz der Bewohner sind für die Einrichtung und ihre Mitarbeiter eine große zusätzliche Belastung. Das St. Vinzentiushaus sucht deshalb qualifizierte Personen, die Antigen-Schnelltests vor Ort durchführen könnten. Es benötigt auch Helfer, um die Besuche zu dokumentieren. Rufle: „Wir freuen uns über jede ehrenamtliche Unterstützung.“

Das Land hatte zum 12. Dezember die Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie nochmals verschärft. „Obwohl bereits am 11. Dezember eine Teststrategie veröffentlicht wurde, erhielten wir erst im Lauf des Tages vom 16. Dezember den Text der Verordnung, die ab 0.00 Uhr dieses Tages Gültigkeit haben sollte“, kritisiert Rufle. Die Altenpflegeeinrichtung habe also rückwirkend eine Verordnung umsetzen müssen, die einiges an Vorbereitung bedarf. Zudem sei vieles an der Verordnung nicht klar, zum Beispiel ob nur die Pflegekräfte oder auch die Verwaltungsmitarbeiter oder wie oft Teilzeitkräfte getestet werden müssen.

„Vor allem weiß niemand, wer diese Tests durchführen soll“, schreibt Rufle. „Dies betrifft sowohl die fachliche Anforderung an die Testperson als auch woher die Person kommen soll, die die Tests durchführt.“ Das Vinzentiushaus beschäftige zwar eine Fachkraft, die bereits andernorts Tests vorgenommen habe und weitere Personen für die Testung schulen könnte. Bevor diese aber die Tests durchführen kann, müsse ein Konzept ausgearbeitet und zur Genehmigung an das Sozialministerium geschickt werden. „Warum muss ein Konzept zur ‚Genehmigung‘ an das Sozialministerium geschickt werden, wenn wir eine erfahrene Fachkraft vor Ort haben?“, fragt Rufle. Laut Robert-Koch-Institut stehe bei einer entsprechenden Eignung nichts gegen eine großzügige Auslegung, die auch zum Beispiel auch Pflegehilfskräfte mit umfassen könne.

Das Vinzentiushaus ist eine relativ kleine Altenpflegeeinrichtung. Das Haus verfügt über 28 Einzel- und vier Doppelzimmer. In der beschützten Wohngruppe „Sonnenschein“ leben Menschen mit dementiellen Erkrankungen. Auf ihrer Homepage (www.vinzentiushaus-murg.de) weist die Einrichtung auf die besonderen Regelungen hin, die zum Schutz der besonders gefährdeten Bewohner gelten. So sind Besuch grundsätzlich nur mit einer FFP2- oder FFP3-Maske ohne Auslassventil zulässig. Personen, die Erkältungsymptome oder in den letzten 14 Tagen Anzeichen einer Atemwegserkrankung oder eines fieberhaften Infektes hatten, dürfen das St. Vinzentiushaus derzeit auf keinen Fall betreten.

Rufle hatte sich bereits vergangenes Jahr mit der Landesregierung angelegt. Damals ging es um die Landesheimbauverordnung, die Bewohnern von Pflegeheimen bessere Wohnstandards sichern soll und nach einer zehnjährigen Übergangszeit 2019 in Kraft trat. Rufle kritisierte damals, dass vor allem kleinere soziale Einrichtungen mit der Umsetzung der Verordnung überfordert seien und schließen müssten. , so haben sie zum Beispiel das Recht auf ein Einzelzimmer. Rufle startete damals eine Online-Petition gegen die Verordnung und sammelte in Murg fast 1000, in ganz Baden-Württemberg über 4100 Unterschriften.