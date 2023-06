„Das wird ein richtiges Chorfestival“, kündigte die Chorleiterin der New Gospel Singers Anne Kütemaier das Mittsommernachtsfest im Naturschwimmbad MuRheNa in Murg an. Organisiert worden war das Festival von den New Gospel Singers. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen traten neben den New Gospel Singers die Chöre der Grundschule Niederhof und Jugendchor Binzgen sowie die Singschule St. Wendelin vor einem großen Publikum auf. Es zeigte sich von den Aufführungen begeistert.

Den Anfang machte der Kinderchor Niederhof unter der Leitung von Bernadette Pietch und Naemi Kumpf. Sie seien ein sehr junger Chor, erst seit Februar zusammen, sagte die Chorleitung. Dass sie bereits einiges gelernt und sichtlich Spaß am Singen haben bewiesen die kleinen Sängerinnen und Sänger mit ihren fröhlichen Liedern, die sie mitgebracht hatten.

Ihren Auftritt mit den New Gospel Singers, der im Anschluss folgte mit „Ein bisschen Frieden“ von Nicole, ein Lied mit dem diese im Jahr 1982 den Grand Prix d‘Eurovision gewonnen hatte, kam beim Publikum und den erwachsenen Sängern sehr gut an. Mit „einem sommerlichen Potpourri“, wie „Thank You For The Music“ oder „If You Wanna Sing Out und „Ain‘t No Mountain Higher“, überzeugten die New Gospel Singers.

Der Chor Binzgen mit der Singschule St. Wendelin hatte ein abwechslungsreiches Repertoire einstudiert. Unter der Leitung von Christine Böhler gab es Altbekanntes und Neues, auch politisch angehauchte Texte.

Ein Ausschnitt aus dem Musical „König der Löwen“ wurde auf Englisch und Deutsch gesungen. Auch dieser Chor schaffte es, die Besucher restlos zu begeistern und durfte nicht ohne Zugabe gehen. Unter den Liedern waren „Sound Of Silence“ von Simon and Garfunkel, „Forever Young“ von Alphaville, aber auch „Komet“ von Apache oder „Life Is Life“ von Opus.

Diese ausgewogene und stimmungsvolle Mischung der Lieder, vorgetragen von großen und kleinen Sängerinnen und Sängern, denen man die Freude am gemeinsamen Singen ansah, ließ die Zeit im Nu vergehen und machte den Abend zu etwas Besonderem.

Davon dürfte auch das von den Gastgebern des Chor-Festivals, den New Gospel Singers, bereitgestellte Sparschwein profitiert haben, das immer wieder von den begeisterten Zuschauern gefüttert worden war.