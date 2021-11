von Brigitte Chymo

Seit 75 Jahren ist der CDU Ortsverband Murg eine feste Größe in der Kommunalpolitik der Gemeinde Murg. Dieses Jubiläum feierte die CDU mit Gottesdienst und einem Empfang im Foyer der Murgtalhalle. Angesichts der Verluste der CDU bei Wahlen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene in den letzten Jahren, sind sich die Jubiläumsgäste einig: Die CDU muss sich dringend fit für die Zukunft machen.

Um Aufbruch, neue Zeiten und vor allem christlich-soziale Werte ging es auch in den Gründungsjahren der CDU. Für die Gemeinde Murg steht das Jahr 1946. Wie Hans-Peter Müller, Vorsitzender des CDU Gemeindeverbands Murg ausführte, war Hermann Durst im ersten Nachkriegsjahr der Mann der Stunde. Durst gründete am 1. März 1946 in Murg die Murger Gruppe BCSV (Badisch Christlich-Soziale Volkspartei), zwei Tage später eine weitere Gruppe in Niederhof und zog 1947 als Abgeordneter in den badischen Landtag in Freiburg ein. Aus der BCSV wurde später mit die CDU, und die Gemeindereform Anfang der 70er Jahre einte die beiden CDU-Ortsgruppen Murg und Niederhof.

„Die CDU steht für 75 Jahre Kontinuität zum Wohl der Gemeinde Murg“, brachte CDU-Gemeinderätin und Bürgermeisterstellvertreterin Gabriele Döbele-Kreutz das jahrzehntelange Mitwirken der CDU in der Murger Gemeindepolitik auf den Punkt. Müller erwähnte insbesondere die Aufbaujahre der 50er- und 60er Jahre unter Bürgermeister Walter Honer. Zeiten, in denen die Bundespolitik auf kommunaler Ebene noch kaum eine Rolle spielte. Anders heute. Das bekam der CDU Ortsverband Murg bei den letzten Kommunalwahlen 2019 zu spüren. Zum ersten Mal war die CDU nicht mehr stärkste Fraktion im Murger Gemeinderat. „Die Gefühlslage zur Partei schlägt sich durch“, so Müller und stellte weiter fest: „Das Problem ist, junge Leute zu gewinnen.“

Unter den Gratulanten im Foyer der Murgtalhalle hatten sich neben aktuellen und früheren Gemeinderäten auch Vertreter der Ortsverbände aus den Nachbargemeinden und CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller eingefunden. CDU-Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner fehlte, da er sich kurzfristig in Quarantäne hatte begeben müssen. Seine Warn-App habe Kontakt zu einem an Corona-Erkrankten gemeldet, informierte Hartmann-Müller.

Die Landtagsabgeordnete betonte die Bedeutung der lokalen Verwurzelung der Partei und hielt fest: Der Murger Ortsverband habe in den letzten 75 Jahren aktiv zum demokratischen Aufbruch in Deutschland beigetragen. „Es sind die Menschen, die unserer Partei Würde und Gesicht verleihen“, so Hartmann-Müller. Angesichts „der Erfolge aber auch krachenden Niederlagen“ der CDU in der jüngsten Zeit, forderte die Landtagsabgeordnete: „Jetzt muss sich was ändern.“

Manuel Herder, CDU-Politiker aus Freiburg sprach zu den Herausforderungen der Zukunft. Bild: Brigitte Chymo

Jetzt sei die Zeit für einen echte Neuanfang, meinte auch CDU-Politiker und Verleger Manuel Herder aus Freiburg. Herder hatte bei den Landtagswahlen für die CDU im Wahlkreis Freiburg I kandidiert, musste aber den Grünen den Vortritt geben. Herder spannte den Bogen von den christlichen Werten zur Gleichheit der Menschen und meinte angesichts der Digitalisierung und einer „großen Zeitenwende“: „Unsere Themen müssen die großen Fragen der Zukunft sein.“

Die kleine Jubiläumsfeier war außerdem Rahmen zur Ehrung von Klaus Huber und Helmut Jehlin, die dem Ortsverband seit 40 Jahren angehören. Jehlin auch lange Vorstandsmitglied und Gemeinderat. Dem Empfang in der Murgtalhalle war ein Gottesdienst mit Pfarrer i.R. Herbert Malzacher in der St. Magnuskirche vorangegangen, bei dem der verstorbenen Mitglieder, Gemeinde- und Ortschaftsräte der CDU-Fraktion gedacht worden war.

Murg Trotz massiven Verlusten: CDU entscheidet Zweikampf mit der SPD knapp für sich Das könnte Sie auch interessieren