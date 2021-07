Murg-Oberhof (ska) Nach mehrmonatigem Dornröschenschlaf, kehrt wieder Leben ein in die Anlage um das ehrwürdige Kult-Café Verkehrt, mit dem gleichnamigen Hotel und dem angeschlossenen Landgasthof in Oberhof. „Café Verkehrt – Kultur, Genuss, Hotel“ so lautet der neue Name, der alles umschreibt. Denn die gesamte Anlage ist ab sofort in den kundigen Händen der Familie Yilmaz.

Jetzt geht es endlich weiter mit der Kleinkunst und den Konzerten auf der Café-Bühne. Endlich kehrt das Leben zurück in den Biergarten vor dem Haus, in dem rund 60 Gäste Platz finden. In Oberhof gibt es wieder selbstgebackenen und liebevoll gestalteten Kuchen oder Torten und jetzt ist auch eine feine Kugel Eis zum Mitnehmen oder vor Ort essen, kein Problem mehr.

Und nicht nur am Stammtisch im Landgasthof, darf wieder Platz genommen und die Küche mit ihren vielen Leckereien genossen werden. Das alles ist wieder ab dem heutigen Samstag, ab 14 Uhr möglich.

Bereits seit Wochen ist die Familie Yilmaz, mit Mutter Ilkay und den Kindern Melisa und Aydin dabei, die Räume im Landgasthof und im Café Verkehrt auf Vordermann zu bringen. Im Hotel mit seinen elf Gästezimmern, werden bereits wieder Gäste empfangen und ab dem heutigen Samstag, wird der gewohnte Betrieb auf der gesamten Anlage wieder aufgenommen. Die gesamte Familie hat Erfahrungen in der Gastronomie in den verschiedenen Bereichen. Ilkay Yilmaz hat bis vor kurzem noch die Gäste im Hotel „Zur Alten Post“ willkommen geheißen. Tochter Melisa und Sohn Aydin waren bereits im Service tätig.

Die Familie Yilmaz freut sich auf die Gäste, die sie am heutigen Samstag, ab 14 Uhr mit einem Glas Sekt begrüßen. Neben der Kleinkunst und den Konzerten auf der Bühne des Café Verkehrt, werden die Räume auch für Familienfeiern wie Hochzeiten oder runde Geburtstage vermietet.“Wir planen auch eine Jugenddisco oder Veranstaltungen wie Frauenabende“, erklärt Ilkay Yilmaz. Und sollte es danach mal später werden, stehen elf liebevoll eingerichtete Doppel- und ein Einzelzimmer im Hotel zur Verfügung. Das Frühstück ist im Übernachtungspreis inbegriffen.

Bei schönem Wetter können die Gäste auch im Biergarten vor dem Café Platz nehmen. Neben Kuchen und Torten, die von Melisa Yilmaz selbst hergestellt werden, gibt es auch Eis zum Mitnehmen oder als Nachtisch im Restaurant und Biergarten. Im Biergarten sind die Speisen aus dem Restaurant zu haben oder es gibt ergänzend kleine Snacks. Um den Charakter im Landgasthof zu erhalten, hat die Familie nur kleine Verschönerungsarbeiten vorgenommen. Neben dem Gastraum und einem Nebenzimmer, dürfen die Gäste auch in der Gartenwirtschaft Platz nehmen.

Vorerst stehen ausschließlich badische Gerichte wie Wurstsalat oder Schnitzel mit Beilagen auf der Karte. Doch der große Traum von Mutter Ilkay ist es, einen türkischen Koch aus der Heimat zu holen und auch türkische Gerichte auf die Karte zu setzen. Im Keller des Hotels soll später eine Sauna mit einem Ruhebereich entstehen. Dieser wird dann nicht nur den Hotelgästen, sondern auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

Geöffnet ist das „Café Verkehrt – Kultur Genuss Hotel“ von Dienstag bis Freitag von 17 bis 22 Uhr. Lediglich bei schönem Wetter öffnet der Biergarten um 12 Uhr. Samstags ist von 14 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 22 Uhr geöffnet.