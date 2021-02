Aus der Städtebauförderung des Bundes und der Länder erhalten die Gemeinde Murg und die Stadt Laufenburg zusammen 730.000 Euro. Wie das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in Stuttgart am Mittwoch mitteilte, geht mit 640.000 Euro der weit überwiegende Hauptteil nach Murg als Finanzhilfeerhöhung für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet Am Bürgerplatz. Laufenburg erhält demnach 90.000 Euro Finanzhilfeerhöhung für das städtebauliche Erneuerungsgebiet Dreispitz.

„Murg freut sich riesig über die Finanzhilfe, gerade in dieser auch finanziell schweren Zeit“, erklärte Bürgermeister Adrian Schmidle gegenüber unserer Zeitung. Bei ihrem Weg dem Straßendorf eine Mitte zu geben, sei die Gemeinde über jede Hilfe sehr froh. Seit 2011 läuft das Projekt Neue Murger Mitte, das aus dem Städtebauprogramm bisher mit etwa drei Millionen Euro gefördert wurde, was einem Drittel der gesamten Investitionssumme entspricht.

„Ohne Finanzhilfen hätten wir das alles gar nicht schaffen können“, sagt Schmidle. Unter anderem die Sanierung der Murgtalhalle, der Spiel- und Sportplatz sowie die Freianlage zwischen Rathaus und Schule wurden mit Mitteln aus dem Städtebauprogramm gefördert. Im jetzigen Abschnitt wird seit April 2020 die Ortsdurchfahrt neu gestaltet, was auch die Erneuerung des Kanalisation und der Versorgungsleitungen beinhaltet. Im September sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein. Ob auch noch eine Sanierung des Rathauses möglich ist, will Schmidle erst nach einem Kassensturz entscheiden: „Da müssen wir erst mal in den Geldbeutel schauen.“

Laufenburg verwirklichte in seinem Erneuerungsgebiet Dreispitz seit 2012 unter anderem die Sanierung des Parkdecks Rheinterrasse, die Neugestaltung der Freiflächen am Schulzentrum Rappenstein und als größte Einzelmaßnahme den Neubau des Kindergartens Rappenstein. Bund und Land hatten dies aus dem Städtebauprogramm mit bisher 700.000 Euro gefördert, nun kommen 90.000 Euro hinzu. „Ich freue mich über den Zuschuss. Er kommt zur richtigen Zeit. Wir können damit die letzten Maßnahmen im aktuellen Sanierungsgebiet Dreispitz finanzieren, bevor wir das Sanierungsgebiet dann abschließen werden“, erklärte Bürgermeister Ulrich Krieger.

Fünf Kommunen im Landkreis Waldshut erhalten insgesamt 3,92 Millionen Euro aus der Städtebauförderung. Davon gehen allein nach Lauchringen 1,6 Millionen Euro für die Erschließung des Lauffenmühle-Areals. In ganz Baden-Württemberg beträgt 2021 die Fördersumme 265 Millionen Euro, so viel wie noch nie. Das Geld soll 361 städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen zugute kommen.