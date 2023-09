Die Verpflichtung von Bürgermeister Adrian Schmidle für eine dritte Amtsperiode in der Gemeinde Murg war Montagabend einziger Tagesordnungspunkt der ersten Sitzung des Gemeinderats nach der Sommerpause. Gemeinderat Guido Wiesler nahm die Verpflichtung im Beisein zahlreicher Gäste vor.

Die Bürgermeisterwahl Adrian Schmidle wurde am 25. Juni zum dritten Mal in Folge im ersten Wahlgang zum Bürgermeister der Gemeinde Murg gewählt. Rund 1400 Bürgerinnen und Bürger gaben ihre Stimme ab und bestätigten Schmidle mit 92,85 Prozent aller Stimmen in seinem Amt. Die Wahlbeteiligung lag bei 26,8 Prozent. Mit Wahlprüfungsbescheid des Landratsamts vom 13. Juli wurde die Wahl für gültig erklärt. Da Schmidle am 6. September 2007 bei seiner ersten Wahl zum Bürgermeister bereits vereidigt worden war, ist keine erneute Vereidigung, sondern lediglich eine Verpflichtung erforderlich.

Bürgermeisterstellvertreter Timo Strasser hatte die Anwesenden im Ratssaal zunächst begrüßt. Allen voran Gemeinderäte und Gemeinderätinnen, die Ortsvorsteher, Rathausmitarbeiter, aber auch die gesamte Führungsriege der Feuerwehr Murg, Bürgermeisterkollegen, Vertreter des Landratsamts sowie Landrat Martin Kistler.

Blick auf die Zukunftsaufgaben

Die Verpflichtung selbst übernahm Gemeinderat Guido Wiesler, der vom Gemeinderat als an Lebensjahren ältestem Gemeinderatsmitglied mit dieser Aufgabe betraut worden war. Wiesler streifte zuvor in einem Rückblick wichtige Etappen der bisherigen Amtszeiten von Schmidle, um dann auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. „An Herausforderungen wird es auch in den nächsten Jahren nicht mangeln“, so Guido Wiesler und nannte als Aufgabenschwerpunkte unter anderem die Sanierungen der Kläranlage und des Bauhofs und die weitere Umsetzung des Klimaschutzkonzepts. Wiesler wünschte sich weiter, dass die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat auch weiterhin zielführend, kooperativ und vertrauensvoll sein werde.

Visionär und Brückenbauer

Nach der Verpflichtung ergriff Landrat Martin Kistler das Wort. Schmidle habe die Gemeinde Murg zu einer lebenswerten, zukunftsorientierten Kommune gemacht und Chancen erkannte. Kistler nannte Schmidle einen Ideengeber, Taktgeber, Brückenbauer und Visionär und erinnerte an die Worte Schmidles bei seinem ersten Amtsantritt 2007. Seinerzeit hatte Schmidle erklärt, er verstehe seinen Antritt nicht als Sprint, sondern als Marathon. Kistler lobte weiter das kollegiale und freundschaftliche Verhältnis. An den Gemeinderat erging der Appell, sich bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr wieder zur Verfügung zu stellen.

Schmidle sieht Weichenstellungen

Das Schlusswort hatte der neu verpflichtete Bürgermeister. Adrian Schmidle meinte: „Wir sind an einem entscheidenden Punkt in der Gemeinde angekommen. Mein Blick geht nach vorne.“ So etwa in Richtung des Wechsels im Hauptamt, wo Hauptamtsleiter Werner Vökt nach langen Jahren an seinen Nachfolger Andreas Klomki übergibt.

Aber auch ins Jahr 2024 und zu den nächsten Kommunalwahlen: „Ich wünsche mir motivierte und qualifizierte Kandidaten, um die Gemeinde weiter nach vorne zu bringen. Ich würde auf diesem Weg gerne mit euch weitergeehen“, so Schmidle in Richtung des Gremiums.

Abschließend dankte Schmidle seiner Familie dafür, ihm den Rücken für sein Amt freizuhalten, seiner Belegschaft, dem Gemeinderat, seinen Stellvertretern und dem Landrat für die stets sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Der Umtrunk wurde dann kurzentschlossen auf die Terrasse des Rathauses verlegt, nachdem die Versammelten im schwülen Ratssaal gehörig ins Schwitzen gekommen waren.