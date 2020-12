von Brigitte Chymo

Die Gebühren für die Fernwärme in der Gemeinde Murg werden ab dem 1. Januar 2021 kräftig steigen. Hintergrund ist, dass die Fernwärmeversorgung der Gemeinde seit Jahren defizitär ist. Etliche Gemeinderäte forderten daher bereits in der Oktobersitzung eine Anhebung der Gebühren. Jetzt zieht die Gemeindeverwaltung nach.

Bei der Neukalkulation der Gebühren Anfang 2020 war der Grundpreis für die Fernwärmeversorgung Murg und Niederhof auf 75,13 Euro netto festgelegt worden, der Arbeitspreis auf 0,05200 Euro netto pro Kilowattstunde. Jetzt steigt der Grundpreis um rund 16 Euro auf 91,15 Euro und der Arbeitspreis um etwas mehr als 9 Cent auf 0,06140 pro Kilowattstunde. Die entspricht einer Erhöhung der Gebühren um rund 19 Prozent.

Wie Rechnungsamtsleiterin Nicole Kämmerer vorrechnete, bedeutet dies für einen Einfamilienhaushalt mit einer Anschlussleistung von 10 Kilowattstunden und einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden, dass für die Heizung im Jahr 2021 rund 328 Euro an Mehrkosten einzuplanen sind.

Zur Berechnung des Grund- und Arbeitspreises waren basierend auf einer Anschlussleistung von 1.706 Kilowattstunden und einem Wärmeverbrauch von 2,4 Millionen Kilowattstunden fixe Kosten wie auch variable Kosten herangezogen und die Gebühren kostendeckend festgelegt worden. Was aber, wenn wie in den Vorjahren Unvorhergesehenes eintritt und wieder Mehrausgaben anfallen sollten?

Stimmen aus dem Gremium

Rat Georg Kirschbaum (SPD) schlug daher vor, die jeweiligen Gebühren gleich um weitere fünf Prozent zu erhöhen, um so eine Reserve für den Fall der Fälle zu haben. Diese Meinung schloss sich auch Rat Jürgen Bäumle (CDU): „Wir sollten eine Reserve reinbringen.“ Andere Räte befürworteten zwar grundsätzlich den Vorschlag von Kirschbaum, wollten eine weitere Erhöhung aber lieber in das Jahr 2022 verschieben. Rat Roland Baumgartner (FW) sprach von einer deftigen Erhöhung, Ratskollege Klaus Bossert (Die Grünen) meinte, das sei auf‘s Mal zu happig. Rätin Ursula Rünzi (FW) fragte sich außerdem: „Warum wurde bei den Gebühren nicht schon bisher nachgelegt?“ Der Gemeinderat stimmte schließlich für den Beschlussvorschlag der Gemeindeverwaltung und in einem zweiten Schritt dafür, die Gebühren im Jahr 2022 um weitere fünf Prozent für Unvorhergesehenes zu erhöhen.

Mit der Gebührenerhöhung ist nun erst einmal der Hauptkritikpunkt vom Tisch. Denn die Räte hatten immer wieder bemängelt, dass bei einem Defizit die privaten Nutzer der Fernwärme bezuschusst würden. Angesichts der kräftigen Erhöhung der Gebühren für die Fernwärme betonte Bürgermeister Adrian Schmidle: „Wir wollen nicht an der Anlage verdienen.“

Schmidle betonte außerdem mit Blick auf die günstigeren Kilowattspreise anderer Brennstoffe: „Dafür geht auch alles auf die Kappe der Gemeinde, wenn etwas defekt ist.“ Rat Georg Kirschbaum (SPD) verwies außerdem auf die Tatsache, dass der Kilowattpreis für Fernwärme in der Gemeinde Murg im Vergleich zu anderen Kommunen immer noch relativ günstig sei. „Wir sind hier für die Nutzer in einer extrem günstigen Position.“