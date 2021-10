von Brigitte Chymo

Nach langer Coronapause startet die Hotzenwälder Kleinkunstbühne (HKKB) wieder durch und bringt am 19. November die Band Hiss auf die Bühne. Bis zum Frühjahr 2022 sind zwei weitere Veranstaltungen geplant. „Wir fahren auf Sicht“, so Kurt Zimmermann, der zusammen mit Marion Dimer und Peter Maier neu ein Vorstandstrio bildet.

Zutritt für Geimpfte und Genesene

„Wir haben uns entschieden, wieder Veranstaltungen zu machen“, konnte Kurt Zimmermann zur Freude aller bei der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend im Gasthaus „Löwen“ in Oberhof verkünden. Zum Zuge kommen Künstler, die bereits gebucht waren, die aber aufgrund Corona nicht mehr auftreten konnten. Der Band Hiss, einer Folk-Rock-Polka Band aus Stuttgart, musste sogar zweimal abgesagt werden. Die Band hat nun am Freitag, 19. November, ihren Auftritt. Es werden die 2G-Regeln gelten. Zutritt zu den Veranstaltungen haben also nur Geimpfte und Genesene.

Bad Säckingen Ticket-Verlosung: Comedy-Star Danziger im Gloria Das könnte Sie auch interessieren

Auch Waidele, Stammgast der Hotzenwälder Kleinkunstbühne, kehrt zurück und wie schon all die Jahre zuvor, wieder zur Weihnachtszeit. Freitag, 18. Dezember, ist Waidele mit den „Golden Four“ im Café Verkehrt. Bisher einziger Termin im Frühjahr 2022 ist der 19. März mit der Freiburger Klezmerband Chotsch.

Waidele kehrt noch vor Weihnachten auf die Hotzenwälder Kleinkunstbühne zurück. | Bild: Brigitte Chymo

Für die Tontechnik zeichnet mit Simon Rollbühler aus Wehr ein neues Gesicht verantwortlich. Eine Zäsur für die HKKB. Jahrelang hatte Till Erb, der im August verstarb, am Mischpult gesessen. „Ein Riesenverlust“, würdigte Zimmermann den Einsatz von Erb, der auch im Vorstand war und sich weit über die Tontechnik hinaus auch um die Künstlerbetreuung kümmerte . „Wir brauchen mehrere Leute, um das alles hinzubekommen“, meinte Zimmermann. Für den Nachfolger am Mischpult war Till Erb kein Unbekannter. „Die beiden haben schon zusammen gearbeitet“, wusste Zimmermann.

Vor dem Lockdown 2020 hatten noch zwei Veranstaltungen stattgefunden. Anschließend ruhten die Aktivitäten im Verein. Entsprechend kurz fiel der Kassenbericht von Kurt Zimmermann, der auch Kassierer ist, aus. Die Kasse machte mangels Ausgaben nur ein kleines Minus. Die Mitgliederbeiträge waren für 2020 nicht eingezogen worden, werden aber noch im November für die Jahre 2021/22 erneut eingezogen.

Bei den Neuwahlen stellten sich Kurt Zimmermann, Marion Dimer und Peter Maier als Vorsitzenden-Trio zur Wiederwahl. Marion Dimer übernimmt außerdem die Schriftführung. Gabriele Schmidt schied aus dem Vorstand aus.

Die Kleinkunstbühne Hotzenwälder Kleinkunstbühne pro musis e.V. (HKKB) gründete sich 1985 und hat im Café Verkehrt in Oberhof weit über 1000 Veranstaltungen auf die Bühne gebracht. Die Top Ten der Konzertvideos der letzten zehn Jahre sind auf dem You Tube Kanal der HKKB zu sehen. Der Verein hat zurzeit etwas mehr als 90 Mitglieder.

Inzwischen ist die HKKB wieder in ruhigem Fahrwasser unterwegs. Noch bei der Mitgliederversammlung im vergangenen Herbst stand da ein großes Fragezeichen über der Zukunft des Café „Verkehrt“. Vorstandsmitglied und Eigentümer Peter Maier wollte Café, Hotel und Gasthaus Löwen verkaufen. Seit Juli führt nun Familie Yilmaz die gastronomischen Betrieb. Auf Anfrage der früheren Vorsitzenden Sonja Sarmann erklärte Maier, dass er nach wie vor Eigentümer sei und im Moment noch verpachtet habe: „Das wechselt irgendwann an die jetzigen Pächter. Im Moment läuft alles Hand in Hand mit den Pächtern.“ Auch Maier ist wieder aktiv und bringt im Café eigene Veranstaltungen auf die Bühne. Start ist am 12. November mit der Band Sommerwind.

Weitere Informationen über die Kleinkunstbühne erhalten Sie hier: www.hkkb.de