von Brigitte Chymo

Bis Ende Juni sei das Breitbandnetz in Hänner-West betriebsbereit, erklärte Bürgermeister Adrian Schmidle jüngst im Gemeinderat Murg. Nach der Sommerpause könnten Anschlüsse beim Netzbetreiber gebucht werden. Seit Dezember 2021 sind die Tiefbauarbeiten für das Leerrohrnetz im zweiten Bauabschnitt Hänner-Ost im Gange. Der Breitbandausbau in Oberhof ist für 2023 geplant.

Zum aktuellen Stand der Arbeiten erklärte Schmidle: Zusammen mit den neuen Wasserleitungen werde jetzt in Hänner-West das Leerrohrnetz für die Breitbandversorgung verlegt: „Diese Arbeiten werden bis Ende März voraussichtlich abgeschlossen sein.“ Anfang März folge im nächsten Schritt in Oberhof beim Feuerwehrhaus der Bau des sogenannten Pop-Gebäudes. Bei diesem handelt es sich um die Schnittstelle zwischen dem Backbone-Netz des Landkreises Waldshut und dem jetzt verlegten Ortsnetz in Hänner-West inklusive Oberhof-Sood.

Steht dieses Gebäude, sind noch die Glasfaserkabel in die Leerrohre einzubringen. Dann ist Breitbandnetz in Hänner-West fertig, und es können beim Netzbetreiber die Anschlüsse gebucht werden. Schmidle rechnet damit, dass dies nach der Sommerpause möglich sein könnte. Die Gemeinde vermarkte zwar keine Anschlussverträge, wolle aber einen Info-Point im Rathaus einrichten, über den direkt gebucht werden könne. Schmidle betonte, dass das Interesse der Bürger am Zugang zum kommunalen Glasfasernetz sehr groß sei. Für 95 Prozent der Gebäude sei ein Anschluss gebucht worden, und es sei davon auszugehen, dass diese auch einen Vertrag mit dem Netzbetreiber abschlössen.