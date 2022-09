Zweimal im Jahr verwandelt sich der Parkplatz vor dem Murger Möbelhaus Brotz zur Festmeile: Gemeinsam mit dem Gewerbeverein lädt das Unternehmen dann im Frühjahr zum Mai- und im Herbst zum Oktobermarkt ein. Beide Veranstaltungen bestehen aus einem bunten Mix aus Unterhaltung, Live-Musik, Essen und Trinken sowie Verkaufsangeboten an Ständen und in an diesen Tagen speziell geöffneten Geschäften. Die beiden Märkte ziehen Besucher nicht nur aus Murg, sondern auch aus den angrenzenden Städten und Gemeinden sowie aus der benachbarten Schweiz an.

Wie viele andere widerkehrende Veranstaltungen musste auch der Murger Oktobermarkt wegen Corona zwei Jahre lang pausieren. Am kommenden Sonntag, 2. Oktober, wird er von 13 bis 18 Uhr wieder abgehalten. Die Veranstalter setzen dabei auf das seit 2003 bewährte Rezept der vergangenen Jahre.

Als prominentes Zugpferd fungiert dieses Jahr Chris Böhm. Der BMX-Freestyler und Showkünstler aus Lörrach ist seit bald 20 Jahren auf Veranstaltungen, Messen und auch in Fernsehsendungen unterwegs. Er wurde bereits mehrfach für seine Show ausgezeichnet und hat mehrere Guinness Weltrekorde aufgestellt. Auf Tik Tok hat er eigenen Angaben zufolge eine Million Follower.

Im musikalischen Programm stehen die Brass Buebe aus Wehr und die Feuerwehrmusik Murg auf der Bühne. Die neunöpfige Brass-Band aus dem Wehratal beitet Pop-, Rock-, Chart- und Power-Brass-Songs. Die Musiker der Murger Feuerwehr bieten ein vielfältiges Programm an Musikstücken für Jung und Alt. Speziell für Kinder hat Gabi Morath aus Horheim und ihr Team von „Gabi‘s Kinderevents“ ein Programm zusammengestellt.

Oktobermarkt Murg am Sonntag, 2. Oktober, 13 bis 18 Uhr bei Möbel Brotz.