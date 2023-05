Bei der neunten Hauptversammlung des Bürgervereins Lebendiges Oberhof im Bürgertreff hat der Vorsitzende Benja Bronkal die Anschaffung eines Bodentrampolins im Wert von 6000 Euro als wünschenswerte Investition auf dem Spielplatz im Dorf zur Sprache gebracht. Ortsvorsteher Roland Baumgartner vertrat die Auffassung, dass sich die Gemeinde Murg an den Kosten dafür beteiligen sollte. Benja Bronkal wird zunächst mit Bürgermeister Adrian Schmidle darüber sprechen. Der Ortschaftsrat wird dann offiziell über einen Antrag abstimmen. Diesem Vorgehen schlossen sich die anwesenden Mitglieder des Bürgervereins Lebendiges Oberhof einstimmig an.

In seinem Rückblick auf das Vereinsjahr lobte Bronkal das Sommerferienprogramm, auch wenn nur zwölf Kinder teilgenommen hätten, da viele Eltern nach Corona mit ihren Kindern in Urlaub gefahren sind. Aber in diesem Jahr liegen bereits 19 Anmeldungen vor. Auch die Kinderkleiderbörse wurde im Herbst und Frühjahr tatkräftig unterstützt. Roland Baumgartner schlug vor, eine weitere Kinderkleiderbörse in diesem Jahr durchzuführen.

Nach dem Verlesen des Kassenberichts durch Kassierer Angelus Schindler, der mit einem Plus abschloss, und dem Bericht der beiden Revisorinnen Ines Baumgartner und Ulla Rünzi, nahm Roland Baumgartner die Entlastung des Vorstandes vor.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Michaela Böhler zur gleichberechtigten Vorsitzenden gewählt, da die bisherige Amtsinhaberin Dorothee Kraus ihr Amt, das sie seit 2019 innehatte, aus persönlichen Gründen zur Verfügung stellte. Sie war jedoch bereit, das Amt als Revisorin neben Ulla Rünzi zu übernehmen.

Ortsvorsteher Roland Baumgartner dankte dem Verein für seinen Einsatz für Oberhof. Er wünscht sich, dass die Mitglieder den Bouleplatz wieder bespielbar machen. Hermann Meisch, Vorsitzender von Gesund und Fit in Oberhof, könnte sich außerdem vorstellen, dass man eine Kiste für Boulekugeln an der Bahn anbringen könnte.

Anette Matt und Monika Krause organisieren die monatlichen Treffen im Bürgertreff in Oberhof. Sie würden sich freuen, wenn neben ihren eigenen Kuchen auch noch weitere von Mitgliedern gespendet würden. Spenden können bei Monika Krause, Telefon 07763 1634, angemeldet werden.

Zum Abschluss bedankte sich Benja Bronkal bei Dorothee Kraus, Ulla Rünzi, Angelus und Sandra Schindler, Michaela Böhler, Anette Matt und Monika Krause mit einem Blumenstrauß oder einer Flasche Wein für das besondere Engagement für den Bürgerverein.