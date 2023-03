Das Rennen um den Chefsessel im Murger Rathaus startet diesen Samstag, 25. März, mit Beginn der offiziellen Bewerbungsfrist für das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Murg.

Noch ist das Rennen aber ein Solosprint. Murg‘s amtierender Bürgermeister Adrian Schmidle ist bisher der einzige Kandidat, der offiziell seine Absicht kundgetan hat, bei den Bürgermeisterwahlen am Sonntag, 25. Juni, anzutreten und für eine dritte Amtszeit zu kandidieren. Ob das so bleibt, ist abzuwarten.

Ein Gruppe Murger sucht im Internet weitere Kandidaten

Denn mittlerweile hat sich eine Gruppe von Murger Bürgerinnen und Bürgern zusammengetan, deren erklärtes Ziel es ist, aktiv nach weiteren Kandidaten zu suchen.

Eine Gruppe ehemaliger und noch amtierender Kommunalpolitiker will den Murgern eine echte Wahl bieten und sucht nach Kandidaten. Im Bild einige Mitglieder der Gruppe: Hiltrud Wilms, Julius-Peter Langer, Roland Baumgartner, Angelika Eckert, Martin Rufle, Jürgen Stadelberger (von links). | Bild: Vonberg, Markus

Die Motivation der Gruppe, deren Mitglieder sich in Ortschaftsrat, Gemeinderat und Kreisrat einbrachten oder noch immer einbringen, ist unterschiedlich. Mehrheitlich geht es der Gruppe darum, dass sich die kommende Bürgermeisterwahl nicht nur auf eine Bestätigung des Amtsinhabers beschränkt, sondern dass die Wählerinnen und Wähler auch wirklich eine Wahl haben.

In der Kritik steht insbesondere auch die Entscheidung des Gemeinderats, die Stellenausschreibung auf den Staatsanzeiger und das Amtsblatt der Gemeinde Murg zu beschränken und nicht auch in der regionalen Tagespresse auszuschreiben. Auf der Homepage sites.google.com/view/murg2023 sind interessierte Bewerber aufgerufen, sich zu melden. Aber auch Kritik an der Amtsführung des amtierenden Bürgermeisters wird laut. Seine Projekte strapazierten die Finanzen der Gemeinde über Gebühr, so das Argument.

Schmidle will dritte Amtszeit

Bürgermeister Adrian Schmidle machte seine Wiederkandidatur bereits im Juli 2022 offiziell. „Als ich 2007 zum ersten Mal Bürgermeister geworden bin, habe ich gesagt, dass ich diesen Posten nicht als Kurzstreckenamt sehe“, erklärte Schmidle den applaudierenden Gemeinderäten.

Schmidle war 2007 gegen zwei Mitbewerber angetreten und hatte sich gleich im ersten Wahlgang mit 1.550 Stimmen die erforderliche Mehrheit gesichert. 2015 blieb Schmidle einziger Kandidat und erhielt 1.346 Stimmen (96,7 Prozent) Die Wahlbeteiligung lag bei 27,4 Prozent.

Bewerbungsfrist läuft bis 30. Mai

Die am Samstag, 25. März, beginnende Bewerbungsfrist endet am 30. Mai. Liegen mindestens zwei Bewerbungen vor, wird am Dienstag, 13. Juni, in der Murgtalhalle eine öffentliche Bewerbervorstellung abgehalten.

Wahltermin ist Sonntag, 25. Juni. Entfällt im ersten Wahlgang auf keinen der Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, wird am Sonntag, 16.Juli, nochmals gewählt.

