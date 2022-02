von sk

Am Samstagmorgen, 19. Februar, ist ein mutmaßlicher Ladendieb von der Polizei auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Murg vorläufig festgenommen worden.

Gegen 10.45 Uhr soll der 35-jährige Zigaretten und Lebensmittel entwendet haben. Noch auf dem Parkplatz konnte er angetroffen werden. Da der Tatverdächtige ein Messer dabeihatte, wird gegen ihn wegen Diebstahls mit Waffe ermittelt. Das Messer und das Diebesgut wurden sichergestellt.

Umgestürzter Baum führt zu Unfall

Eine Radfahrerin hat sich am Samstagmorgen, 19. Februar, bei Wehr-Brennet leicht verletzt, als sie wegen eines auf dem Radweg liegenden Baumes stürzte. Gegen 9.30 Uhr hatte die 46-jährige den Radweg am Rhein bei der Wehrabucht befahren.

Sie erkannte aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät, dass ein Baum quer über dem Weg lag. Sie bremste abrupt und kam in der Folge zu Fall. Dabei zog sie sich eine Armverletzung zu.

Mit dem Rettungsdienst kam sie zu weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Ihr Fahrrad blieb unbeschädigt. Der Baum wurde auf die Seite geschafft.

Reifenstecher in Wehr

In der Nacht zum Samstag, 19. Februar, sind an einem geparkten Pkw in Wehr zwei Reifen mutwillig beschädigt worden. Der Seat war von 2 Uhr bis 7 Uhr in der Seebodenstraße am Fahrbahnrand abgestellt.

In diesem Zeitraum wurden die beiden rechten Reifen zerstochen. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761/934-0.