von werner probst

Seinen 80. Geburtstag kann am heutigen Dienstag Bernhard Hilbert feiern. Der Jubilar wurde für sein vielfältiges aktives Musizieren in Blasmusiken mit der goldenen Ehrennadel des Blasmusikverbandes ausgezeichnet.

Im Musikverein Murg begann er auf einem Tenorhorn zu spielen und wechselte später auf ein Bassinstrument. Während 13 Jahren fungierte er als stellvertretender Vorsitzender und gehörte auch auf sonstigen Ämtern dem Vorstand an. Während 17 Jahren spielte er abschließend beim Albbrucker Blasorchester, ehe er 1999 das aktive Musizieren beendete.

Blick auf die Lebensstationen

Bernhard Hilbert kam in Bad Säckingen auf die Welt und wuchs in Murg auf. Seine Eltern hatten eine Landwirtschaft. In Murg besuchte er die Volksschule und arbeitete danach auf der elterlichen Landwirtschaft. In Laufenburg besuchte er die Winterschule und heiratete 1966 seine Frau Rosa. Drei Kinder brachte sie auf die Welt. Als Gemeindearbeiter bei der Gemeinde Murg arbeitete er, ehe die Gold-Zack-Werke in Murg sein Arbeitgeber wurde. 1974 wechselte er zur Post als Zusteller, war in Murg und Bad Säckingen tätig, ehe er 1997 als Postbetriebsassistent in Ruhestand ging. 1996 starb seine Frau.

Erinnerungen an Urlaubsreisen

Bernhard Hilbert versorgt seinen Haushalt noch selbst. Viel ist er aber auch bei seiner Lebenspartnerin in Albbruck, deren gute Küche er besonders lobt. Gerne denkt er an die Zeit zurück, wo er auch den Kanaren oder auch in Florida den Urlaub verbrachte oder in Niederhof Nordic Working trainierte. Öfters macht er auch noch ein Spaziergang und freut sich besonders, wenn er von den Enkeln besucht wird.

Täglich liest Bernhard Hilbert den SÜDKURIER, um informiert zu bleiben, schaut im Fernsehen gerne Sportsendungen an und freut sich, dass er immer noch einen guten Rotwein genießen kann.

Zum heutigen Geburtstag werden neben den Kindern und auch sechs Enkeln auch ein Urenkel gratulieren.