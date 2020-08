von Werner Probst

Den 80. Geburtstag kann am heutigen Montag Gerold Zeiser feiern. Er wuchs im Binzger Schulhaus auf, besuchte die Volksschule und machte anschließend in Murg eine Lehre als Blechner und Installateur. 1969 wechselte der Jubilar zur Bad Säckinger Firma Franke, wo er recht bald zum Abteilungsleiter aufstieg. 2003 ging er in Ruhestand. „Die Firma Franke war ein sehr guter Arbeitgeber“, sagte Gerold Zeiser.

1964 heiratete Gerold Zeiser seine Frau Agnes. In Hänner läuteten die Hochzeitsglocken. In Oberhof bezog das Paar eine Wohnung. Drei Kinder kamen auf die Welt. Neben den Kindern mit Partnern, kommen auch die vier Enkelkinder und nunmehr auch ein Urenkel öfters auf Besuch.

Gerold Zeiser ist auch in mehreren Vereinen eine feste Größe. So gehörte er zu den Mitgründern des Sportvereins Hänner, für den er auch die Fußballstiefel schnürte. Als dann später der FC Binzgen gegründet wurde, gehörte er auch hier zu den Mitgründern. Er spielte in den Aktivmannschaften und später bei den Alten Herren.

Gerne denkt der Jubilar an die Zeit zurück, wo er mit seiner Frau auf der Insel Föhr schon den Urlaub verbrachte, wie öfters auch in Südtirol. Heute sind die beiden noch gerne bei Busreisen mit von der Partie.

Bis vor kurzem war der Jubilar vielfach mit dem Umbau von Fahrrädern zu E-Bikes beschäftigt, eine Arbeit, die ihm ebenso sehr Spaß machte, wie die Herstellung von Geroldzünslern. Auch heute gibt es für den Jubilar immer in und um sein Eigenheim was zu tun. Aber auch bei den Zusammenkünften mit Altersgenossen ist er stets mit von der Partie. So werden im Sommer vielfach Fahrradtouren unternommen, während im Winter dem Kegelsport gefrönt wird.