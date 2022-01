von Gabriele Rasenberger

Seinen 85. Geburtstag feiert Biagio Sorisi am Samstag, 8. Januar. Geboren wurde er auf Sizilien, in Corleone. Dort ist er auch zur Schule gegangen. Noch während dieser Zeit begann er, in der Landwirtschaft zu helfen. So konnte er die Schule nicht beenden. Da er von zu Hause weg wollte, meldete er sich zum Militär. Gesundheitlich war er dafür eigentlich nicht geeignet, doch wurde er genommen.

Dort konnte er mit anderen, die auch neu beim Militär waren, seinen Schulabschluss nachholen. Nach dem Militär kam Sorisi 1961 nach Deutschland. Ein Bekannter hatte für ihn einen Arbeitsvertrag abgeschlossen. So war er seit dieser Zeit in verschiedenen Gebieten in den Landkreisen Waldshut und Lörrach als Arbeiter angestellt und ließ sich immer extra dafür anlernen. Die längste Zeit war er bei der Alu in Rheinfelden.

In Deutschland hat er seine Frau – auch eine Italienerin – kennengelernt, die er 1973 heiratete. Mit 60 Jahren ging er in Rente. Seit 47 Jahren wohnt er mit der Familie in Murg und fühlt sich richtig wohl. Da er bei seiner Arbeit für verschiedene Bereiche angelernt wurde, konnte er in seinem Haus viel selbst machen. Er denkt gerne an seine Ferien in Italien zurück. Gleichzeitig fühlt sich Sorisi hier in Deutschland so wohl, dass er seit seiner Rente nicht mehr in Italien war. Die Familie hat einen Garten, um den er sich kümmert. Seinen Geburtstag wird er im kleinen Kreise feiern, mit seiner Frau, seinen beiden Kindern mit Partnern und den beiden Enkeln.