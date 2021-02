von Michael Gottstein

Rund 80 Beschäftigte der Firma Global Safety Textiles (GST) in Murg sind dem Aufruf der IG Metall zum Warnstreik gefolgt und haben am Donnerstag für zwei Stunden ihre Arbeit niedergelegt. Sie protestierten damit gegen das ihrer Ansicht nach unzureichende Angebot der Arbeitgeber.

Es herrschte eine friedliche Stimmung, als sich die Beschäftigten am Donnerstagmittag bei frostigen Temperaturen auf dem Hof der Murger Firma versammelten. Der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Freiburg und Lörrach, Norbert Göbelsmann, hatte Plakate, rote Gewerkschaftsfähnchen und Trillerpfeifen mitgebracht. Viele GST-Beschäftigte fuhren mit ihren Autos vor und veranstalteten ein Hupkonzert. Für die 100.000 Metaller Südbadens fordert die Gewerkschaft vier Prozent mehr Gehalt, zusätzlich mindestens 100 Euro für zwölf Monate, verbesserte Konditionen bei der Altersteilzeit, eine Beschäftigungssicherung und einen Mitgliederbonus. „Personalkosten machen in der Textilindustrie nur einen kleinen Kostenanteil aus“, erklärte Gewerkschaftssekretär Thomas Bittner. Die Hauptlast der Corona-Krise trügen die Beschäftigten in Form von Kurzarbeit.

Die Arbeitgeber bieten 1,1 Prozent mehr Gehalt ab April 2021 sowie ein Plus von 1,2 Prozent ab Dezember 2022 an. Die Gesamtlaufzeit beliefe sich auf 26 Monate. Wegen der großen Differenzen hatte die Gewerkschaft die Verhandlungen abgebrochen, doch sie sollen ab Montag fortgesetzt werden. In dieser Woche wurde an vielen Standorten in ganz Deutschland gestreikt. Am Donnerstag war im Bezirk Lörrach nur die GST Murg von den Warnstreiks betroffen.

Wie der Betriebsratsvorsitzende Christian Schnellbach, der auch Mitglied der Verhandlungs- und Tarifkommission ist, berichtete, hätten die Arbeitgeber die Bewältigung der aktuellen Corona-Krise, die Sicherung der Zukunft und die Schaffung neuer Perspektiven als ihre Hauptanliegen bezeichnet. „Doch von Zukunft und Perspektiven kann in ihrem Angebot keine Rede sein“, sagte Schnellbach.