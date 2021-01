Zum Jahreswechsel haben wir den Bürgermeistern von Laufenburg, Murg, Görwihl, Rickenbach, Herrischried und Todtmoos zehn teils persönliche, teils die Gemeinde betreffenden Fragen zukommen lassen. Hier veröffentlichen wir die Antworten des Murger Bürgermeisters Adrian Schmidle.

Sind Sie froh, dass 2020 vorüber ist?



Das kann ich so nicht sagen: das Jahr 2020 war ein besonderes Jahr und wir alle mussten uns auf ganz neue Situationen einstellen und neue Herausforderungen meistern, aber es war aus meiner Sicht für die Gemeinde ein erfolgreiches Jahr.



Was hat Sie vergangenes Jahr besonders gefreut?



Sehr gefreut hat mich die Eröffnung unserer neuen Kindertagesstätte In der Mühle. Es ist eine Freude zu sehen, wie das Team um Julia Lüthi und die Kinder den neuen Kindergarten erobert haben. Es ist in meinen Augen einfach ein wunderschönes Gebäude, nachhaltig und ganz aus Holz.



Was war für Sie besonders unerfreulich?



Belastet haben mich Anfang 2020 das Zusammenfallen des Lockdowns und die Bauarbeiten in der neuen Murger Mitte, hier insbesondere die Umleitung um die Baustelle. Es hagelte große Kritik wegen der neuen Umstände und man konnte es wirklich niemandem recht machen. Hatten wir den Verkehr auf den Schleichwegen in den Wohngebieten etwas eingedämmt, beschwerten sich die örtlichen Händler, die es wegen Corona ohnehin schon schwer hatten. Ich empfinde es so, dass es uns allen wirklich vergleichsweise gut geht und ein jegliches Verlassen der Komfortzone großes Unverständnis hervorruft und die Angriffe der Kritiker persönlich werden und unter die Gürtellinie gehen. Meine Mitarbeiter und ich versuchen wirklich, Lösungen zu finden, die für alle akzeptabel sind, aber das wird oft nicht honoriert.

Welches ist das wichtigste Projekt, das vergangenes Jahr in Ihrer Gemeinde verwirklicht wurde?



Hier kann ich mehrere Projekte nennen: die Kindertagesstätte in der Mühle, den Bauernhof- und Waldkindergarten Mooszwerge in Oberhof, der Start der Bauabschnitte 1 und 2 in der Murger Mitte vom Weltlädeli bis zum Friedhof, das Apotheken- und Ärztehaus H 54 Mitte Murg und der Start der Breitbandarbeiten in Oberhof und Hänner.



Was ist die wichtigste Sache, die liegen blieb?



Da fällt mir nichts ein, die großen Projekte konnten trotz des besonderen Jahres durchgeführt werden. Auf der Strecke geblieben sind leider die Veranstaltung und Begegnungen wie der Seniorennachmittag, das Public Viewing, die Vereinsfeste und der Slow-up – das bedauere ich sehr.

Warum könnte 2021 ein besseres Jahr für Ihre Gemeinde werden als 2020?



Ich war zufrieden mit 2020 und ich schau mit Zuversicht in das neue Jahr.



Was wünschen Sie sich 2021 als Bürgermeister für Ihre Gemeinde?



Ich wünsche mir, dass wir die Corona-Pandemie in den Griff bekommen und die Vereine wieder aktiv werden können. Das gesellschaftliche Miteinander als wichtiges Element in einer Gemeinde fehlt im Moment sehr und es wäre schön, wenn sich das ganz schnell wieder ändert.

Was wünschen Sie sich 2021 persönlich?

Für meine Familie wünsche ich mir Gesundheit und Zufriedenheit und ich freue mich auf Begegnungen mit Freunden und dass das gesellige Zusammensein hoffentlich bald wieder möglich sein wird.



Wenn Ihre Gemeinde einen Sechser mit Superzahl im Lotto hätte was sollte sie mit dem Geld tun?



Einen Teil des Geldes würde ich an humanitäre Projekte in einem Entwicklungsland spenden – denn im Vergleich mit diesen Ländern geht es uns wirklich gut. Mit dem anderen Teil würde ich den ÖPNV in unsere Gemeinde verbessern und eine kostenlose Nutzung anbieten; außerdem nachhaltige Projekte von Privatpersonen und Gruppierungen in der Gemeinde fördern. Einen Teil würde ich auf die hohe Kante legen.



Welche Schlagzeile über sich selbst oder über Ihre Gemeinde würden Sie 2021 gerne lesen?



Am besten gar keine, es ist gut wie es ist.