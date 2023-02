Nach langer Corona-Pause hat Murgs Narrenpräsident respektive -präsidentin Johannes „Johanna“ Dietrich am Samstag durch einen Bunten Abend geführt. Die zahlreichen Gäste in der Murgtalhalle genossen das närrische Treiben.

Zahlreich sind Besucher zum Bunten Abend in die Murgtalhalle gekommen. | Bild: Michael Gottstein

Klatsch, Klamauk und Kritik, daneben viel Tanzakrobatik und Live-Musik vom Duo Borderline und der temperamentvoll aufspielenden Murger Guggen-Brass-Band sorgten für einen ebenso langen wie kurzweiligen Abend.

In der ersten Reihe saß Bürgermeister Adrian Schmidle in der Maske des Pierrots, der bekanntlich ein weinendes Auge hat, als hätte er schon geahnt, dass Kritik aus Narrenmunde auf ihn herniedergehen sollte.

Bürgermeister Adrian Schmidle als Pierrot | Bild: Michael Gottstein

Fasnachts-Grinch im Einsatz

So kam der Fasnachts-Grinch Marco La Fiura vom Kalvarienberg heruntergestürmt, und hätte sich ein Buchstabendreher eingeschlichen, dann hätte er seinem Namen alle Ehre gemacht, denn gleich einer Furie zog der nicht per Black-, sondern Green-Facing zurechtgemachte Grinch über die Murger her.

In seinem Notizbuch habe er „alles notiert, was ihn echauffiert“. Zum Beispiel die Murger Mitte mit ihren Wasserspielen „à la Trevi-Brunnen, das ist doch gesponnen“ oder das nächste Größenwahn-Projekt, das ihn entsetzt: „Wird bald der Eiffelturm nach Murg versetzt?“ Fassungslos war er angesichts des Ärztehauses mit den „aufgesetzten Dachlatten als Fassaden“, und er empfahl: „Schraubt die Dinger ab, ich helf beim Verladen“.

Narrenzunft-Präsident Johannes alias Johanna Dietrich führt durch den Abend. | Bild: Michael Gottstein

Hans-Peter Müller als „Mann im Mond“ wollte den Besuchern den Abend nicht vermiesen und richtete den Blick nicht auf die große Politik, sondern auf den Murger Mikrokosmos, in dem er allerdings auch Probleme ausmachte – etwa beim Haushalt, der wiederum nicht so dramatisch ausfiel, dass es stärkerer Mittel als des Liedes „Wer soll das bezahlen“ bedurfte, um die Sorgen zu vertreiben. Ob es den Rathauschef wohl tröstete, dass ihm Narren-Präsidentin Johanna einen „guten Geschmack“ bescheinigte – schließlich habe er um ihre Hand angehalten. Einen Korb bekam er trotzdem.

Urgesteine der Murger Fasnacht sind die Helgeringer Maidli und die Fähri-Geister. | Bild: Michael Gottstein

Zu den Urgesteinen der Fasnacht zählen die Helgeringer Maidli, deren Auftauchen eigentlich als böses Omen gilt. Ihre modernen Nachfahrinnen traten nicht mehr mit starrer Maske, sondern mit giftgrünen Perücken und Boas auf, doch ihr Song verhieß für manche ebenfalls nichts Gutes, enthüllten sie doch Pikantes aus dem Murger Gesellschaftsleben, etwa dass ein bekannter Herr unter Ausnutzung der Corona-Krise und Vortäuschung von Fürsorglichkeit „die Infizierte kontrollierte“, worauf sie ihm „eine schmierte“.

Die Fährigeister kümmern sich nicht um Geschlechterrollen

Ganz gender-beseelt kümmerten sich die Fährigeister nicht um Geschlechterrollen, brachen in die Damen-Domäne Synchronschwimmen ein und präsentierten ein garantiert nicht graziles, aber erheiterndes Wasserballett.

Die Geschlechterrollen vertauscht haben die männlichen Fährigeister mit ihrer Parodie auf die Damendomäne Synchronschwimmen. | Bild: Michael Gottstein

Die Rheinsberg-Hexen, unter deren Nachwuchs sich auch Zauberer einreihten, waren nicht furchteinflößend, sondern zeigten eine reizende Choreografie von Jasmina Bellal. Und die „Garde Görwihl“ führte einen Gangsterinnen-Rap in schönster Eintracht mit Politessen auf.

Hotzenradler unter sich

Die Hotzenradler Andreas und Klaus Flum hatten ihre liebe Not mit neumodischen Anglizismen, denn der Slow-up heißt für sie „s Loch ab“. Der Bubenchor präsentierte alte Trinklieder und traute sich was: Ganz ohne Auslassungszeichen sang er, wie lustig das „Z-Leben“ ist. Die Tagesschau ließ grüßen, und das „Grazile Elferballett“ vervollständigte den Bunten Abend.

Auch an Fasnacht musste alles seine Ordnung haben, daher wurden Karl-Heinz Peter, Thomas Kolbeck, Marina Ebner, Diana Stenzel, Katja Schöpflin und Benjamin Schwarz für ihre langjährige Treue geehrt. Die ehemaligen Präsidenten Wolfgang Büttner und Roland Eber wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt, und der Elferrat gedachte der Verstorbenen Hans-Jürgen Dietrich und Tanja Greim.

