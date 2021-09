von Brigitte Chymo

Mehrheitlich hat der Gemeinderat Murg den Bebauungsplanentwurf „Solarpark Hänner“ befürwortet. Nächste Schritte sind die Offenlage des Bebauungsplans sowie die Einholung der Stellungnahmen von Behörden und Träger öffentlicher Belange. Noch im Winter 2021/2022 soll der Satzungsbeschluss fallen, und der Bebauungsplan somit rechtskräftig werden.

Murg Ein dritter Solarpark entsteht in Hänner Das könnte Sie auch interessieren

Im Januar hatte der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark Hänner“ sowie eine Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und sonstiger Träger beschlossen. Es seien keine änderungsrelevanten Stellungnahmen eingegangen, erklärte Alisa Gack von der FSP Stadtplanung. Gack umriss die Eckdaten des Bebauungsplans.

Die Fläche

Die Fläche Sondergebiet Solarpark umfasst knapp 23.000 Quadratmeter, weitere 2200 Quadratmeter betreffen private Grünfläche. Zulässig sind neben Solarmodulen die Nebenanlagen und zwei Betriebsgebäude mit jeweils maximal 25 Quadratmetern Grundfläche. Die maximale Höhe der Solarmodule ist auf 3,5 Meter festgelegt, der Abstand zwischen Boden und Solarmodul muss mindestens 0,5 Meter betragen.

Vorschriften

Die „Grünordnerischen Festsetzungen“ schreiben vor, dass befestigte Flächen wasserdurchlässig sein müssen, das Sondergebiet unter und neben den Modulen zu begrünen und ein Biotop zu erhalten ist. Zwecks Artenschutz ist unter Zäunen ein Durchlass von 20 Zentimetern nötig, lärmintensive Arbeiten sind außerhalb der Hauptbrutzeit auszuführen und das Biotop ist während der Zeit mit einem blickdichten Zaun abzugrenzen.

Kritik

Der Gemeinde entstehen keine Kosten, diese trägt der Investor Altus AG in Karlsruhe. Prokurist Stefan Dietl beantwortete Fragen, unter anderem nach der Bürgerbeteiligung. Demnach ist die Beteiligung möglich. Drei Gemeinderäte enthielten sich bei der Abstimmung. So Stefan Ganser (FW), der befürchtete, dass bei der Abstimmung über den Solarpark von falschen Voraussetzungen ausgegangen worden war. Auf seine Frage war erklärt worden, es handle sich um Wiese. Richtig ist, dass der Solarpark auf Ackerland gebaut wird. Ortsvorsteherin Edith Becker (FW) merkte an, dass Ackerfläche verbaut werde, aber das Projekt Mitmachacker in Niederhof jedes Jahr größte Probleme habe, Ackerfläche zu finden.

Das Leitbild

Bürgermeister Adrian Schmidle bekräftigte, es sei keine Absicht gewesen, jemanden zu täuschen. Er verwies auf das Leitbild der Gemeinde, in der ökologische Verantwortung als Handlungsmaxime festgeschrieben ist.