Sonntagmorgen in der Murger Mitte: Zum ersten Mal hat die Feuerwehrmusik Murg zu einem Biergarten mit Blasmusik in der Murger Mitte eingeladen. Für dieses „Guten Morgen Murg!“ scheuten die Musikerinnen und Musiker keine Mühen und Kosten. Sogar ein Maibaum wurde extra aufgestellt. „Endlich hat das Symbol der Liebe den Weg nach Murg gefunden“, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehrmusik.

Damit die bayerische Biergartenatmosphäre auch perfekt war, standen Dirndl und Lederhosen auf der Kleiderordnung, dazu gab‘s ein deftiges Weißwurstfrühstück, Junge und Junggebliebene waren bald in Feierlaune. Den Reigen der musikalischen Schmankerl im Biergarten eröffnete die STO-Band mit brassigem Sound. Anschließend gehörte die Bühne der Feuerwehrmusik Murg. Diese konnte sich schließlich von Anfang bis zum Ende der Veranstaltung über eine gelungene Veranstaltung freuen. Alle Plätze waren an diesem schönen Sonntag heiß begehrt.

Das Publikum zeigte mit seinem Applaus, dass alle Musikstücke sehr gut gefallen haben. Jede der Musikgruppen durfte erst nach mehreren Zugaben die Bühne wieder verlassen. Gut gelaunt wurde mitgesungen, getanzt, mitgeklatscht, gepfiffen und geschunkelt.

Die nächste Veranstaltung steht auch schon im Terminkalender: Unter dem Motto „11 aus 25? Ein Stimmzettel, der Wünsche erfüllt!“ findet am Samstag, 17. Juni beim Bürgerhaus in Niederhof die Sommerhitparade statt. Der Musikverein Niederhof und die Feuerwehrmusik Murg werden an diesem Abend gemeinsam Wunschtitel fürs Publikum spielen.

Einige musikalische Appetithappen gab es schon bei „Guten Morgen Murg!“ zu hören. Mit kurzen, markanten Takten angespielt, endeten die Sommerhits dann aber abrupt. Gegen ein kleines Entgelt kann sich jeder mehr davon wünschen. Die Musikerinnen und Musiker beider Vereine beraten Interessierte gerne. Die Feuerwehrmusik Murg wird unter der Leitung von Marcel Peghini aufspielen, beim Musikverein Niederhof gibt Klaus Siebold den Ton an.