Der Bauhof hat seinen Standort seit Beginn der 80er-Jahre im Gewerbegebiet West im Gebäude eines ehemaligen Autohauses. Seitdem wurde zwar in und am Gebäude die eine oder andere „kosmetische Sanierung“ vorgenommen, aber Ausstattungselemente wie Fenster, Heizung oder auch Sanitäranlagen sind noch immer auf dem alten Stand. Der Gemeinderat folgte daher dem Vorschlag der Verwaltung, den Bauhof in diesem und im nächsten Jahr für 500.000 Euro komplett zu sanieren.

Vor Ort verschaffte sich der Gemeinderat nun einen Eindruck vom Zustand. Architekt Stefan Kammerer und Betriebsleiter Thomas Maier-Schade erörterten die erforderlichen Maßnahmen, anschließend ging es Gruppen durch die Räume. Dringlichster Handlungsbedarf ist offenbar im Erdgeschoss. Allen voran bei den Sozialräumen und Sanitäranlagen. „Hier sind größere Investitionen zu tätigen“, erklärte Kammerer und verwies auf die fehlende Geschlechtertrennung bei den Toiletten.

Nebenan in der Fahrzeughalle ist vor allem die Heizung ein Problem. „Der Energieaufwand ist enorm“, so Kammerer. Im Zuge der Sanierung soll sie durch moderne Deckenstrahlplatten oder ein Deckenheizgebläse ersetzt werden. Probleme bereitet auch die Waschhalle. „Der Ölabscheider wird nicht mehr vom TÜV abgenommen“, sagte Kammerer.

Weil sich das Aufgabengebiet des Bauhofs stetig vergrößert, braucht es auch immer mehr Maschinen und Fahrzeuge, sodass der Platzbedarf wächst. Im Moment sind einige Geräte an anderen Standorten untergebracht. Ein anderer Wunsch ist, dass das Bauhofgebäude zur Gänze umfahren werden kann. Noch in diesem Jahr werden die ersten 250.000 Euro für Sanierungsmaßnahmen ausgegeben. Vorrang hat zunächst die energetische Sanierung des Gebäudes.

Die Gemeindeverwaltung hatte als Alternative zur Sanierung auch die Kosten für einen Neubau geprüft und war zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Neubau um ein Vielfaches mehr kosten würde.