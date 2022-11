Der Murger Bürgerbus ist eine Erfolgsgeschichte, und damit das auch so bleibt, werden die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer einen neuen E-Bus bekommen. Der Gemeinderat folgte in der jüngsten Sitzung dem Vorschlag der Gemeindeverwaltung und stellte im Haushalt 2023 eine Summe über 46.500 Euro zur Verfügung.

Batterie schwächelt

„Wir sind schon bei drei Fahrzeugen am Abklären. Es wird wieder ein E-Auto“, erklärte Bürgermeister Adrian Schmidle. Fakt ist, dass die Zeit eilt. Denn das derzeit genutzte E-Fahrzeug hat so seine Marotten. Es stammt aus dem Jahr 2017, und die Batterieleistung hat inzwischen erheblich nachgelassen. Vor allem im Winter schwächelt die Batterie.

Vor kurzem versagte die Batterie den Dienst sogar komplett, wie Monika Duttlinger, die sich um die Dienstpläne der Fahrerinnen und Fahrer kümmert, im Gemeinderat berichtete. Demnach blieb der E-Bus an einem regnerischen Freitag noch in Murg mit Fahrgästen an Bord einfach liegen. Die Fahrgäste wurden mit Ersatzfahrzeug weiterbefördert, aber bis der E-Bus schließlich dank Abschleppdienst von der Straße war, dauerte es drei Stunden. Eine Beobachtung der Betroffenen am Rande: „In den drei Stunden, die wir da standen, hielt kein einziger Autofahrer an“, bemerkte Monika Duttlinger.

Der Bürgerbus legt in Zeiten ohne Corona im Schnitt 30.000 Kilometer im Jahr zurück. 2019 hatten 5.857 Fahrgäste das Angebot genutzt. Spitzenjahr war 2017 mit 6.255 Fahrgästen. Das Projekt Bürgerbus startete 2016 auf eine Initiative von „Murg im Wandel“ hin und in Kooperation mit der Gemeinde Murg. Weitere Informationen im Internet (www.murgimwandel.de).