von Brigitte Chymo

In den Gemeinden werden trotz Corona Entscheidungen durch die Bürgermeister getroffen. Sogenannte Eilentscheidungen machen dies möglich. So vergab Bürgermeister Adrian Schmidle die Neuinstallation eines Aufzuges im Murger Rathaus zum Angebotspreis von rund 59.000 Euro an die Firma Kone.

Nach einer beschränkten Ausschreibung erhielt außerdem die Firma Weber den Auftrag für Straßenbau- und Leitungsarbeiten im Gewerbegebiet Schwarzematt in Murg. Die Firma aus Laufenburg war mit rund 43.000 Euro der günstigste Bieter. Die Arbeiten an eine Wasserleitung in der Rotzler Straße in Hänner übernimmt wiederum die Firma Strittmatter aus Hänner, deren Angebotspreis bei 58.000 Euro lag.

Auch die Schreinerarbeiten in der Kindertagesstätte wurden nach einer öffentlichen Ausschreibung in einer Eilentscheidung vergeben. Preisgünstigste Schreinerei war die Firma Daniel Ebi in Dachsberg-Happingen mit einem Angebotspreis von rund 223.000 Euro. Die Kostenschätzungen für diese Arbeiten lagen ursprünglich bei 255.000 Euro ausgegangen. Zwei weitere Eilentscheidungen traf der Bürgermeister in Abstimmung mit den Gemeinderäten. Aus dem Haushalt des Jahres 2019 wurden Haushaltsmittel in einer Höhe von insgesamt 1,3 Millionen Euro in das laufende Haushaltsjahr übertragen. Außerdem legte der Bürgermeister, weil eilig und dringend, die Zielvorgaben der Kindergartenplanung für das kommende Kindergartenjahr 2020/21 fest.