Die Gemeinde Murg ist bald um ein inhabergeführtes Einzelhandelsgeschäft ärmer. Foto und Farben Schmid an der Hauptstraße hat am 10. Juni letztmals geöffnet und schließt dann für immer. 70 Jahre war das von Fritz Schmid 1954 gegründete Unternehmen die richtige Anlaufstelle in Murg, wenn es um Fotos und Fotozubehör sowie Farben, Lacke und Malerbedarf ging.

Am 10. Juni gehört dieses vertraute Bild der Vergangenheit an. Denn Foto und Farben Schmid wird für immer schließen. | Bild: Susanne Eschbach

Am Dienstag, 2. Mai, beginnt der Ausverkauf der Lagerware und der Dekorationsartikel. Am Samstag, 10. Juni, wird dann die Restware im Rahmen eines Flohmarktes im Hinterhof des Geschäftes verkauft.

Noch steht nicht fest, wie die Geschäftsräume künftig genutzt werden

Bis dahin stehen Inhaberin Angelika Klomki, die das Geschäft in zweiter Generation von ihrem Vater übernommen hatte, und ihre Schwester Gabi Zipf hinter der Verkaufstheke, um die Kunden zu beraten und sich von ihnen zu verabschieden. Was aus den Geschäftsräumen künftig wird, steht aktuell noch nicht fest.

Noch etwa sechs Wochen lang hat Foto und Farben Schmid geöffnet

Ein wenig mulmig ist es Angelika Klomki schon. Obwohl das Geschäft noch rund sechs Wochen geöffnet hat, stehen bereits alle Zeichen bereits auf Abschied. Dekoware, die das Schaufenster in den vergangenen Jahren verschönert hatten, steht im Ladengeschäft aufgereiht zum Verkauf. Die Regale lichten sich und auch Fotoaufträge für private Feste oder Veranstaltungen, nimmt Angelika Klomki nicht mehr an.

Der Abschied fällt Angelika Klomki und ihrer Schwester Gabi Zipf nicht leicht. Immerhin sind die beiden Schwestern im Geschäft des Vaters groß geworden.

Fritz Schmid hat das Unternehmen 1954 in Murg gegründet und bis 2002 geführt. | Bild: Archiv Familie Klomki

Fritz Schmid war gelernter Fotograf und Maler. 1954 machte er als 26-Jähriger die ersten Gehversuche als Selbstständiger. Als Geschäftsraum diente ihm damals eine Ecke in der Wohnung an der Ledergasse. Abgetrennt vom Wohnzimmer nur durch eine spanische Wand stand ein Regal mit Fotozubehör und Kameras. Als Fotograf war Fritz Schmid auch stets gern gesehener Gast bei Veranstaltungen oder privaten Festen wie Hochzeit, Taufen oder Kommunionen und Konfirmationen in Murg.

Einen Teil des Ladengeschäfts nutzte einst die Polsterei Brandenburger

Bald schon wurde das Geschäft dann an den heutigen Standort an der Hauptstraße verlegt. Allerdings erst einmal nur in einem Teil des Gebäudes. In den Geschäftsräumen nebenan hatte die Polsterei Brandenburger ihren Sitz. Als die Polstertei die Geschäftsräume nicht mehr benötigte, übernahm Fritz Schmid diese und richtete hier ein Foto-Atelier und ein Farbengeschäft mit Verkauf von Farben, Lacken, Tapeten und Malerzubehör ein.

2002 übernimmt die Tochter vom Vater

2002 zog sich Fritz Schmid aus dem Geschäftsleben zurück und übergab es in die Hände seiner Tochter Angelika Klomki. Als gelernte Einzelhandelskauffrau führte sie das Geschäft gekonnt weiter und immer an ihrer Seite ihre Schwester Gabi, die sie im Verkauf unterstützte. Auch Angelika Klomki war fortan als Fotografin bei den Veranstaltungen verschiedener Art anzutreffen.

Gleichzeitig stellte sich aus den Bildern, die noch ihr Vater fotografiert hatte, Ansichtskarten oder Kalender her. Wer in Murg Passbilder benötigte ging zu Foto Schmid. Doch damit ist jetzt am 10. Juni Schluss. Von 8 bis 18 Uhr ist das Geschäft am 10. Juni geöffnet, ab 10 Uhr findet dann der Flohmarkt mit vielen Schnäppchen, aber auch Kaffee und Kuchen sowie Waffeln statt.