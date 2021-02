von Werner Probst

Antonio Puglisi kann am heutigen Montag seinen 85. Geburtstag feiern. Wenn er zurückblickt, denkt der gebürtige Italiener vor allem auch an seinen Umzug nach Murg vor nunmehr 60 Jahren.

In der Nähe von Palermo auf der Insel Sizilien kam Antonino Puglisi auf die Welt. Er besuchte die Schule und musste aber schon als Kind auf einer Landwirtschaft arbeiten. Als er 21 Jahre alt war, heiratete er seine Frau Luigia. Das Paar schenkte vier Kindern das Leben. Vier Jahre später ging Antonino Puglisi nach Deutschland, um hier den Lebensunterhalt für seine Familie zu verdienen. Bei der Firma Betonbau in Rheinfelden hatte er seine erste Arbeitsstelle. 1972 kam dann auch seine Frau mit den Kindern nach Murg.

Antonino Puglisi hatte ein recht vielfältiges Arbeitsleben mit verschiedenen Arbeitsstellen. So verdiente er mehrere Jahre in der Rheinfelder Aluminium sein Geld, war auch in der Ferro in Laufenburg sowie in der Albbrucker Papierfabrik tätig. 1996 wechselte er in den Ruhestand.

Zu den großen Freuden des Jubilars gehört, dass alle seine Kinder in der näheren Umgebung wohnen und somit die Familie zusammen ist. Früher bewirtschaftete er auch einen großen Garten und war in jungen Jahren öfters in Italien im Urlaub. Heute ist der Jubilar oft mit seiner Frau auf Spaziergängen unterwegs.