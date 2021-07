von sk

Ein mit einem Dieseltank beladener Anhänger ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr während der Fahrt auf der L 151 in Murg umgekippt. Dabei eine geringe Menge Diesel aus. Der zum Betanken von forstwirtschaftlichen Arbeitsgeräten dienende Dieseltank war laut Polizei ordnungsgemäß auf dem Anhänger befestigt. In einem Kurvenverlauf schaukelte sich der Inhalt auf, der Anhänger wurde instabil und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Anhänger wurde nur geringfügig beschädigt, der Tank nicht. Durch den Überlauf trat eine geringe Menge Diesel aus. Die Feuerwehr war im Einsatz wie ein Fachbetrieb, der die Straße reinigte.