Angelika Eckert scheidet aus dem Gemeinderat Murg aus. Das Gremium wird in seiner nächsten Sitzung am Montag, 29. November, über einen entsprechenden Antrag der auf der Liste der CDU Gewählten entscheiden. Die ehemalige Oberhöfer Ortsvorsteherin gehörte dem Gemeinderat bereits 2004 bis 2014 und nun wieder seit 2019 an. Für sie soll Gesima-Ruth Brotz in den Gemeinderat nachrücken.

Weitere Themen von der Tagesordnung sind: Übergang der Kindertageseinrichtung Arche Noach in Niederhof vom Vinzentiusverein an die Pfarrgemeinde, Feuerwehrbedarfsplan 2021 bis 2026, Übertragung der Breitbandversorgung als Betriebszweig der Gemeindewerke Murg, Kalkulation der Abwassergebühren und Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2022. Die öffentliche Sitzung in der Sabine-Spitz-Halle beginnt um 19 Uhr. Bereits um 18.30 Uhr berät dort der Bauausschuss unter anderem über Anträge zum Bau von Wohnhäusern an der Mehun-Straße, an der Fabrikstraße und an der Weiermattstraße in Murg.