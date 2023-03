Im Jahr 2007 wurde Adrian Schmidle erstmals zum Bürgermeister der Gemeinde Murg gewählt, 2015 wurde er für eine zweite Amtszeit bestätigt. Jetzt möchte er sich ein drittes Mal bewerben, um die Entwicklung der Gemeinde Murg für eine weitere Amtsperiode zu steuern. „Ich brenne nach wie vor für meine Heimatgemeinde und bin noch nicht am Ende meines Weges angelangt“, sagte Schmidle gegenüber unserer Zeitung am Samstag, als er die Unterlagen abgab. In der dritte Amtszeit will er den Fokus vor allem auf das Thema Sicherheit legen. Hinsichtlich seiner Bilanz der vergangenen 16 Jahre verweist der Amtsinhaber auf Projekte in Murg und den Ortsteilen, die auf der Homepage adrian-schmidle.de einzusehen. Schmidle ist bislang der einzige Kandidat.

Ob das so bleibt, ist abzuwarten. Denn eine Gruppe Murger sucht im Internet nach weiteren Kandidaten. Die Gruppe von Murger Bürgerinnen und Bürgern hat sich zusammengetan, um gegen Schmidle einen weiteren Bewerber ins Rennen zu schicken.

Zu der Gruppe ehemaliger und noch amtierender Kommunalpolitiker gehören Martin Rufle, Julius-Peter Langer, Jürgen Stadelberger, Roland Baumgartner, Angelika Eckert und Hiltrud Wilms. Neben dem Argument, den Wählern eine Alternative zu bieten, herrscht in dem Lager auch Unzufriedenheit mit Schmidles Politik.