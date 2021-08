Obwohl durch die Corona-Zeit eingeschränkt, haben acht Jugendliche (davon sieben aus Hänner) das Jungmusiker-Leistungsabzeichen (JMLA) in Bronze abgelegt. Dafür mussten sie einen Kurs in Musiklehre belegen, häusliche Gehörbildung und Rhythmus-Übungen betreiben, sowie den praktischen Stand der Orchesterreife nachweisen.

Live und digital

Die Prüfung nahm der Blasmusikverband Hochrhein ab. Nach einer Woche Hybrid-Unterricht (teils live, teils mit Zoom) traten die Prüflinge in Bad Säckingen und in Waldshut zum Leistungsnachweis an. Alle acht Gewinner verstärken auch weiterhin das Jugendorchester Oberhof Hänner, bei dem sie schon vor Corona ihre ersten Spuren hinterließen. Der Musikverein Oberhof bereitet die Jungmusikanten mit einem Dutzend zusätzlichen Theoriestunden auf die Abzeichen vor. Die durch Punktzahlen belegten Ergebnisse zeigen, dass der Verein auf dem richtigen Weg ist.