von Irmgard Kaiser

Sie rockten die Bühne und rissen das Publikum im proppenvollen Cafe Verkehrt mit: "The Roaring Tomtits" begeisterten mit den einer facettenreichen Mischung von Hits aus der Rock- und Pop-Geschichte der vergangenen 40 Jahre. Doch der Auftritt der frisch-formierten Hauptband war nur eine von zwei Premieren dieses Abends. Erstmals vor großem Publikum durfte Romi, eine junge Künstlerin aus Waldshut-Tiengen, mit Gesang und Gitarre auftreten.

Jung und frisch, mit einer Stimme, die für sich spricht, präsentierte die Tochter von "Tomtits"-Schlagzeuger Bernd Granacher Klassiker, teils rockig, dann wieder gefühlvoll, nachdenklich, ein breitgefächertes Repertoire.

"The Roaring Tomtits" – Eine Newcomer-Band mit vielen bekannten Gesichtern

Der mit Spannung erwartete Auftritt der Hauptband war derweil Premiere und Wiedersehen mit alten Bekannten aus der Musikszene in einem, denn die Band setzt sich aus Musikern zusammen, die über Jahrzehnte die Rockszene am Hochrhein mitgeprägt haben. Einige davon (Rafael Herrmann, Volker Simon und Elli Rünzi) waren im Café Verkehrt schon mehrfach zu Gast. Bekannt sind sie durch ihre Auftritte mit „Few Ladies & The Sharp Shaved Sharks“, die vor zwei Jahren im Café Verkehrt ihre Abschiedsvorstellung gegeben hatten.

Hinzu kam Drummer Bernd Granacher, der bereits seit 1975 in der Rockszene am Hochrhein aktiv ist und fast 30 Jahre lang bei der Formation "Popcorn" spielte, sowie die temperamentvolle Rockröhre Daniela Leber, die bereits musikalische Höhenflüge mit Katzoff, SlamJam und Ouzo erlebte.

Mit mitreißenden Unplugged-Versionen bekannter Klassiker entführten "The Roaring Tomtits" das Publikum auf eine abwechslungsreiche Reise durch die Rock- und Pop-Geschichte. Mit Songs von Alice Merton, David Bowie, Redbon, Prince, Foreigner und Saint Lu, um nur einige zu nennen, hoben die Zuhörer aller Altersklassen im dicht gedrängt bevölkerten Veranstaltungsraum ab.

Sängerin Dani faszinierte das Publikum vor allem mit ihren Darbietungen von Tina Turner, und zusammen mit Elli Rünzi war die Sängerin allein schon durch die Stimmenvielfalt ein perfektes Team. Die zeitlos gute Musik und die pfiffigen Hit-Versionen der Band waren ein absolutes Highlight im Café Verkehrt.